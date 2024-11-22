Çiftçiler limanı kapattı

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Fransa’da, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto eylemleri sürüyor. Eylemin 4’üncü gününde bir grup çiftçi, ülkenin güneybatısındaki Bordeaux Limanı’na erişimi sağlayan yolu traktörleriyle kapattı.

Fransa’nın önde gelen çiftçi sendikalarından Coordination Rurale (CR) yetkilileri, çiftçilerin traktörleriyle limana girişleri engellediği eylemin farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi. CR yetkililerinden Karine Duc, bu liman aracılığıyla "Avrupa standartlarına uygun olmayan tahılların ülkeye girişinin sağlandığını" ve buna tepki göstermek istediklerini dile getirdi.