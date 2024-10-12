Çiftçiler neredeyse tüm ürünlerden zarar etti

Haber Merkezi

Tarım Platformu paydaşları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Lokali’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı paydaşlar adına okuyan Tarım Platformu Dönem Sözcüsü Serap Baysal, “Ülkemizin yüksek tarımsal potansiyeline karşın bugün üretim-pazarlama-tüketim boyutlarında yaşadığı ciddi sorunların temel nedeni, yanlı ve yanlış politika tercihleridir” dedi.

Tarım Platformu, üreticilerin haklarının korunması ve desteklenmesi gerektiğini savunan Baysal, "Alım fiyatları, maliyetin üzerinde belirlenmeli, tarım kredileri adil bir şekilde düzenlenmelidir. Üretim sorunları çözülmeden gıda güvencesi sağlanamaz" ifadelerini kullandı. Baysal, "Çiftçiler bu yıl ürettiği neredeyse tüm ürünlerden zarar etti" dedi.