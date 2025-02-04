Çiftçiler traktörlerini hükümete karşı sürdü

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Yunanistan’da artan tarımsal maliyetler ve yetersiz destek politikalarına dikkati çekmek isteyen çiftçilerin başlattıkları yol kapatma eylemleri sürüyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre dün çiftçiler, ülkenin birçok noktasında saatler süren yol kapatma eylemleri düzenledi. Teselya bölgesindeki çiftçiler, E65 otoyolunda düzenledikleri protestoyla yolu saatlerce trafiğe kapattı.

Çiftçiler, talepleri karşılanmadığı sürece eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Öte yandan İngiltere ve İskoçya’da da çiftçiler, İngiltere hükümetinin çiftçilere miras vergisi muafiyetinin kaldırılması planlarına karşı traktörleriyle yollara indi. Çiftçiler, traktörlerinde “Çiftlik yoksa yemek yok”, “İngiliz çiftçiliğine destek” ve “Aile çiftçiliği vergisini durdurun” pankartlar taşıdı.