Çiftçilerden buğday taban fiyatına tepki: "Çiftçi bitti, yok oldu"

Çiftçiler açıklanan buğday taban fiyatına tepki gösterdi. Artan maliyetlere dikkat çekerek hükümeti eleştiren bir çiftçi, "Zarar etti çiftçi. Çiftçi iflas eder tarlasını ekemez hale geldi zaten. Çiftçi bitti, yok oldu" diyerek tepkisini gösterirken başka bir çiftçi ise "Böyle olursa çiftçilik biter. Millet üretmez buğdayı. Yeni sene kimse ekmez. Yurt dışından getirmeye devam ederler iki misli fiyata" dedi.

Çiftçinin merakla beklediği buğday alım fiyatı, dün akşam saatlerinde sessiz sedasız açıklandı. Ekmeklik Buğday için ton başına 9 bin 250 TL ve makarnalık buğday için 10 bin TL fiyat belirleyen TMO, arpa fiyatını ton başına 7 bin 250 TL olarak belirledi.

Beklentinin çok altında kalan rakamlar sonrası çiftçilerden hem tepki geldi hem de üretim konusundaki tehlikeye vurgu yapıldı.

Açıklanan buğday taban fiyatına tepki gösteren Osmaniyeli çiftçiler, maliyetlerdeki artışlara da dikkat çekecek, hükümete seslendi.

Mustafa Uzma isimli çiftçi, "Bu yıl buğday ektik beklentimiz 14- 15 lira civarındaydı çünkü geçen yıl tonu 8 bin 250 lira olarak açıklanmıştı. Enflasyona göre bu yıl da 14- 15 lira olması beklentisindeydik. Maalesef ki bu yıl geçen seneye göre, yüzde 10 artışla 9 bin 250 lira açıklandı. Zaten buğdayın bize maliyeti 11 lira civarında. Bu şartlarda bizim kazanma şansımız sıfır. Böyle giderse dışa bağımlı hale geliriz. Kendi ülkemizde kendi çiftçimize bunu yaparsak üretim olmaz. Taşıma suyuyla da değirmen dönmez. Dışarıdan getirmekle bu Türkiye kalkınmaz. Ne kadar üretim o kadar ileri" diye konuştu.

"BÖYLE OURSA ÇİFTÇİLİK BİTER"

Hanifi Kökkız ise, "Bu sene buğday ektik. Geçen sene tonu 8 bin 250 liraydı taban fiyat bu sene tonu 9 bin 250. Her şey iki misli fiyat oldu. Çiftçilik öyle, mazot öyle, zehir öyle. Zarar ediyoruz. En az 14 bin olması lazım. Çiftçiyi devletin desteklemesi lazım, yurt dışından getirmemesi lazım. Çiftçiye sahip çıkması lazım. Böyle olursa çiftçilik biter. Millet üretmez buğdayı. Yeni sene kimse ekmez. Yurt dışından getirmeye devam ederler iki misli fiyata" dedi.

"BUĞDAY EKTİM, ZARAR ETTİM"

Başka bir çiftçi Hilmi Kökkız "Bu sene buğday ektik yemek için, kurtarmıyor. 9 bin 250 çok az. Bu şartlarda 13- 14 bin en kötü şartlarda olması lazım. Mazot geçen senenin iki katı, gübre 2-3 katı, ilaç iki buçuk katı, işçilik iki buçuk katı... 9 bin 250 lira yuvarlak hesaptan 9 bin hiçbir şey değil. Piyasa tamam devletin açıkladığı 8 bin 250 liraydı ama tüccarın aldığı 6 bin lira civarıydı. Maliyetler yüzde 100 arttı" şeklinde konuştu.

Tufan Uzma, ''100 dönüm buğday ektim, zarar ettim. Geçen sene 8 bin 250 lira olan buğday fiyatı bu sene 9 bin 250 lira. Aldığımız gübre, mazot, ilaç 3- 4 katına çıkmış. Devletin haberi yok mu bundan? En aşağı 13 bin lira olması lazım ki çiftçiye bir şey kalsın. Zarar etti çiftçi. Çiftçi iflas eder tarlasını ekemez hale geldi zaten. Çiftçi bitti, yok oldu" dedi.