Çiftçilerden ‘tanklı’ protesto

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İngiltere’de hükümetin çiftçilere yönelik getirdiği veraset vergisini protesto eden çiftçiler traktör ve tanklarla başkent Londra sokaklarını trafiğe kapattı.

Çevresinde ve üzerinde Başbakanlık, bakanlıklar ve parlamentonun yer aldığı Whitehall Caddesi’ni trafiğe kapatan çiftçiler, traktörlerle konvoylar oluşturdu.

Protestolarda 4 tank da yer aldı. 2026’da yürürlüğe girecek yüzde 20’lik veraset vergisine tepki gösteren çiftçiler, traktörlerine, "Çiftçilik katili Keir Stalin", "İngiliz çiftçilerini koru" pankartları astı. Bütçeye göre, tarımsal üretim amacıyla kullanılan 1 milyon sterlin değerinin üzerindeki taşınır ve taşınmazların miras yoluyla el değiştirmesi halinde yüzde 20 vergi almayı planlıyor.