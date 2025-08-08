Çiftçilere bugün 116,3 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 116 milyon 301 bin 135 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

BAKANLIKTAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ödemelerin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtildi. Paylaşımda, "116 milyon 301 bin 135 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarımsal destekleme ödemesi kapsamında çeşitli başlıklar altında çiftçilere ödeme yapılacak. Mazot ve gübre desteği için 40 milyon 94 bin 882 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 34 milyon 423 bin 594 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 14 milyon 504 bin 384 lira ayrıldı. Bunun yanı sıra, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 13 milyon 720 bin 635 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 109 bin 967 lira ve AR-GE desteği için 3 milyon 447 bin 673 lira ödenecek.