Çiftçilere destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEK KALEMLERİ VE ÖDEME TUTARLARI

Paylaşımda yer alan bilgilere göre:

Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği: 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 lira

Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği: 43 milyon 434 bin 500 lira

Arıcılık desteği: 984 milyon 628 bin 244 lira

Bombus arısı kullanım desteği: 15 milyon 851 bin 600 lira

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 98 milyon 302 bin 890 lira

Küçük aile işletmesi desteği: 4 milyon 426 bin 135 lira

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği: 43 milyon 901 bin 906 lira

Sertifika fidan kullanım desteği: 1 milyon 958 bin 837 lira



ÖDEME TARİHLERİ VE KİMLİK NUMARALARINA GÖRE DAĞILIM

Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den sonra yapılacak.

Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.