Çiftçilerin borç yükü ürün desenini etkiler

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2024 yılında çiftçilerin yaşadığı büyük mağduriyetleri ve tarlada kalan ürünlerin yarattığı sorunları inceledi. Gürer, tarlada kalan ürünler ve hasat edilemeyen karpuzlar üzerinden yaşanan kayıplara dikkat çekerek, “Çiftçinin ürettiği ürünlerin bir kısmı tarlada kaldı ve artık çöp oldu. Üretici ürününü tarladan dahi toplayamadı çünkü işçilik parası, çiftçinin ürününün bedelini karşılamıyor” dedi.

Gürer, yaşanan bu krizin temel nedenlerini “plansızlık” ve “öngörüsüzlük” olarak tanımladı, “Bu, bir plansızlıktan ve öngörü eksikliğinden kaynaklanıyor. Çiftçimize ‘Dağı taşı ekin, biz sizin ürününüzü alacağız’ diyen siyasi iktidar, ürünün tarlada kalmasını seyretti” diyerek iktidarın tarım politikalarındaki eksikliği eleştirdi.

Çiftçilerin borç yükü altında zorlandığını vurgulayan Gürer, şunları söyledi: “Çiftçiler borçlu, borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Önümüzdeki yıl ürün desenini değiştirecekler, bu sefer de farklı ürünlerde üretim düşecek. Öyle olunca da fiyatlar artacak.” Gürer’e göre, bu durumun en büyük mağduru çiftçiler ve tüketiciler oldu. Girdi maliyeti artan çiftçinin, akaryakıt masrafı da katlanınca, çiftçiler taşımada geleneksel yöntem olan hayvanları kullanmaya geri döndü. Gürer, tarım sektörünün borçlarının hızla arttığına dikkat çekerek, "Tarım sektörünün bankalara olan borcu 746 milyar 548 milyon 239 bin TL’ye yükseldi. Bankalar tarafından zamanında tahsil edilemediği için takibe alınan borçlar ise 2 milyar 944 milyon 130 bin TL’ye ulaştı" dedi. Gürer ayrıca, tarım sektörünün bankalara olan borcunun bir aylık süreçte 31,5 milyar TL arttığını ifade etti.