Çiftçilerin isyanı sürüyor

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Avrupa’da çiftçiler bir kez daha traktörlü protestolarını sürdürüyor. Fransa ve İspanya'da çiftçiler, tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sınırın iki tarafında eylem başlatarak traktörleriyle yolu kapattı.

6-9 Haziran'da düzenlenmesi beklenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde milletvekillerine seslenen çiftçiler, talepleri karşılanana kadar durmayacaklarını açıkladı. Genel enflasyon ve alım gücü krizinden etkilenen çiftçiler, yerli ürünlere öncelik verilmesini talep ediyor ve Avrupa Birliği (AB) Yeşil Anlaşması’yla beraber artan vergilere karşı çıkıyor. Birçok Avrupa ülkesinde Ocak 2024’ten beri çok sayıda çiftçi eylemi düzenlendi.