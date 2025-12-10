Çiftçilerin isyanı tüm ülkeyi sardı

Yunanistan’da çiftçilerin Avrupa Birliği (AB) destekli tarım sübvansiyonlarındaki gecikmeler ve yolsuzluk skandallarına karşı başlattığı protestolar ülke geneline yayılırken sendikalar ve sol partiler mücadeleye destek verdi. Binlerce traktörle yolları, havalimanlarını ve sınır kapılarını kapatan çiftçiler protestolarını sürdürürken Başbakan Kiryakos Miçotakis’in sağ hükümeti “görüşmelere açık” olduğunu söyledi.

Yunanistan’da çiftçiler ve hayvan üreticilerinin, ülke genelindeki sınır geçişlerinde ve otoyolların kritik noktalarına yerleştirdikleri binlerce traktör, kamyon, iş makineleri ve diğer tarım araçlarıyla protestoları sürüyor. 1 Aralık’ta ülkenin orta kesimindeki Teselya bölgesinde başlayan protestolar, güneydeki Girit ve adalara kadar yayıldı. Atina-Selanik otoyolu dahil 20’den fazla noktada yol kapatma eylemleri sürerken bazı yerlerde çiftçiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

SINIRLAR KAPALI

Kuzey ve orta Yunanistan’da örgütlenen tarım sendikaları, hükümet üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ülke lojistiğini felç etmek için stratejik noktaları hedef almaya başladı.

Protestolar nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki İpsala ve Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapıları da 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren tır ve ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılmıştı. Grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı ile Kuzey Makedonya’ya açıklan sınır kapıları da kapatıldı. Sınır kapılarından sadece otomobil ve otobüsler ile acil geçişlere izin verilirken TIR’lar uzun kuyruklar oluşturdu. Geçişlerin kısıtlı olması nedeniyle TIR sürücüleri Kapıkule ve Hamzabeyli’ye yönlendirildi.

Protestolar, ülkenin güneyindeki Girit Yarımadası’na da yayılırken önceki gün çiftçilerin piste girmesi nedeniyle bölgedeki iki uluslararası havalimanı geçici olarak kapatıldı. Protestocuların Kandiye şehrindeki Nikos Kazancakis (Heraklion) Uluslararası Havalimanı ve Hanya kentindeki Daskalogiannis Havalimanı’nda pist alanına girmesi sonucu hava trafiği durduruldu. Polis, protestoculara sert müdahalede bulunurken çiftçiler geleneksel çoban sopaları ve taş fırlatarak karşılık verdi. Çatışmalar sonrası çiftçilerin pisti terk etmesinin ardından uçuşların kısıtlı olarak tekrar başladığı aktarıldı.

Girit Çiftçiler Birliği Başkanı Lefteris Triantafillakis, polisin önceki gün yaptığı müdahale sırasında plastik mermi kullanması nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Midilli Adası’nda ise traktörleriyle liman girişini kapatan eylemciler, bir feribotun yolcu almasını engelledi.

SÜBVANSİYON SKANDALI

Yunanistan sık sık çiftçi protestolarına sahne olsa da son isyanın fitilini ateşleyen, AB’nin Ortak Tarım Politikaları (CAP) kapsamında çiftçilere verilmesi gereken yaklaşık 650 milyon avronun, yolsuzluk soruşturması nedeniyle gecikmesi oldu. Avrupa Birliği tarım sübvansiyonlarının dağıtımından sorumlu olan Tarımsal Ödemeler ve Kontrol Kurumu (OPEKEPE) üzerinden gerçekleştirilen büyük çaplı yolsuzluk skandalı kapsamında yoksul çiftçilere verilmesi gereken yaklaşık 32 milyon avro, büyük şirketler ile hükümete yakın kişi ve kuruluşlara aktarıldı.

ÖDEMELER YAPILMADI

Mayıs 2025’te Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında binlerce kişinin sahip olmadığı araziler için hak iddia ettiği ve çiftliklerdeki hayvan sayısını abartarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Soruşturma nedeniyle ödemeler ertelenirken Yaklaşık 140 bin çiftçi, ekim ayında yapılması gereken ödemeleri alamadı. Soruşturma kapsamında 37 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı. Haziran 2025’te Başbakan Kyriakos Mitsotakis’in Yeni Demokrasi hükümetinden 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı dâhil 5 üst düzey yetkili istifa etti.

Ekim ayında sübvansiyonların ödenmemesi üzerine çiftçiler, “Dürüst çiftçiler cezalandırılıyor” sloganıyla yol blokajlarına başladı. Yüksek yakıt, gübre ve girdi fiyatları ile son aylarda 400 binden fazla küçükbaş hayvanın itlaf edilmesine yol açan çiçek salgınında tazminatların ödenmemesi, çiftçilerin öfkesini körükledi. Protestoların yoğunlaşması üzerine Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki sağ Yeniden Demokrasi (ND) hükümeti, çiftçilerle diyaloğa açık olduğunu belirtti. Hükümetin, soruşturma tamamlandığında hiçbir meşru çiftçinin hak kaybına uğramayacağını taahhüt eden Miçotakis, bu yıl çiftçilere 3,7 milyar avro sübvansiyon dağıtılacağını duyurdu. Ancak protestocu çiftçilerin oluşturduğu komitenin Tesalya’nın Nikaia kentinde cumartesi günü yapacağı büyük bir toplantıda eylemleri yaygınlaştırma kararı alması bekleniyor.

SOL PARTİLERDEN DESTEK

Sol muhalefet partileri ise çiftçilere sonuna kadar destek vereceğini açıklarken “skandalları örtbas etmekle” suçladıkları hükümetin “yolsuzluklarının protestolarla ifşa olduğunu” kaydetti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE), sadece çiftçilerin acil taleplerini savunmak için değil, aynı zamanda tekelci güçle yüzleşebilecek, AB ve NATO’dan kopabilecek ve işçi ve halk iktidarının yolunu açabilecek siyasi ve sosyal ittifakı inşa etmek için halk mücadelesinin tırmandırılması çağrısı yaptı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ile Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise çiftçileri sokağa dökenin hükümetin neoliberal politikaları olduğun kaydederek “sorumluluk yasası” çıkarılmasını istedi.