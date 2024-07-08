Çiftçilerin kirası bir yılda 300 katına çıktı

Ekonomi Servisi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, çiftçiden alınan kira bedellerinin yılda 300, son 4 yılda ise 1600 katına çıktığını doğruladığını belirtti.

Bakan Ersoy, Çakırözer’in Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir’deki arazilere yaptığı zamma ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Ersoy, Eskişehir’in ilçelerinde tarla, harman yeri, mera, arsa, bahçe ve ev vasfındaki toplam 5 bin 856 taşınmaz bulunduğunu belirtti. Eskişehir’de halen toplam 2 bin 538 vakıf taşınmazında kiracı bulunduğunu, bu kişilerin çoğunluğunun bu arazileri tarımsal faaliyet için kullandığını ifade eden Ersoy, Eskişehir’deki vakıf taşınmazlarından 2020 yılında 4 milyon 606 bin 408 TL, 2021 yılında 6 milyon 349 bin 704 TL, 2022 yılında 7 milyon 763 bin 609 TL, 2023 yılında 26 milyon 677 bin 114 TL, 2024 yılında ise 75 milyon 609 bin 598 TL kira geliri elde edildiğini bildirdi.

Çakırözer ise şu değerlendirmede bulundu: “Çiftçiye bir yılda buğday için yüzde 10, arpa için yüzde 3 oranında destek açıklıyorlar. Çiftçinin ekip biçtiği arazilerin kira bedelini ise yılda yüzde 300 artırıyorlar. 4 yılda yüzde 1600’leri bulan oranda zam yapıyorlar. Bu belge AKP’nin emekliye, emekçiye, halka, çiftçiye reva gördüğü yoksulluğun, pahalılığın acı itirafı! AKP kendi beceriksizliğinin bedelini bu halka, Anadolu çiftçisine ödetemez.”