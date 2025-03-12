Çiftçilerin sesine kulak verilecek

Halil ERTUNÇ

Muğla Planlama Ajansı’nın hazırladığı “Çiftçi Memnuniyeti ve Beklentileri Araştırma Raporu” değerlendirme toplantısı Cengiz Bektaş Kent Belleği Oditoryumu’nde gerçekleşti. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımı ile TR32 Bölgesi olan Muğla, Aydın ve Denizli illerindeki çiftçilerinin görüşleri, beklentileri ve tarım politikalarına dair değerlendirmeler yapıldı.

Aydın, Muğla ve Denizli illerinde çiftçilik yapanların yaşadığı ekonomik, sosyal ve çevresel sorunları analiz etmek amacıyla hazırlanan raporda, çiftçilerin üretim süreçleri, ekonomik sürdürülebilirlikleri, tarım politikalarına bakış açıları ve geleceğe yönelik beklentileri ele alındı.

Raporda, çiftçiliğin büyük oranda aileden miras kaldığı, çiftçilerin çoğu çiftçiliği zor ve sürdürülemez olarak tanımlamakta, gençlerin bu mesleğe ilgisinin azaldığı gözlemlendi. Ayrıca çiftçilik öncesi farklı sektörlerde çalışan bireylerin tarıma yöneldiği, ancak yüksek maliyetler nedeniyle sektörde kalıcılığın düşük olduğu görüldü. Çiftçilerin yüzde 70’ten fazlası gelirinin giderlerini karşılamadığını belirtilirken, tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda sorun yaşanmakta, çiftçiler ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldığı ifade edildi.

ÇİFTÇİ TOPRAKTAN KAÇIYOR

Su kaynaklarına erişimde ciddi sorunlar yaşanmakta, iklim değişikliği nedeniyle su temini çiftçiler için büyük bir engel oluşturduğu belirtilen raporda, “Tarımsal işgücü bulmak giderek zorlaşmakta, mevsimlik işçi sıkıntısı yaşanmaktadır. Çoban bulmak özellikle hayvancılıkla uğraşanlar için büyük bir problem haline gelmiştir. Çiftçilerin büyük çoğunluğu mevcut tarım politikalarından memnun değildir. Devlet desteklerinin yetersiz olduğu, tarımda sürdürülebilirliği sağlayacak mekanizmaların eksik olduğu belirtilmektedir. Çiftçilerin yüzde 25’ten fazlası imkânı olsa çiftçiliği bırakacağını ifade etmektedir. Genç nüfusun çiftçiliğe ilgisini artırmak için teşvik politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.

MUPA’nın raporunun sonuç ve öneriler kısmında da şu ifadelere yer verildi: “Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için maliyetleri azaltıcı önlemler alınmalı ve su yönetimi güçlendirilmelidir. Çiftçilerin pazara erişimini artırmak için doğrudan satış mekanizmaları geliştirilmelidir. Tarımda iş gücü açığını kapatmak için teşvikler ve eğitim programları düzenlenmelidir. Tarım politikalarının çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi gerekmektedir.”

Açılış konuşması yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Bölgesel kalkınmamızın temel yapıtaşlarından biri olan tarım ve üretim alanında atılacak adımları paylaşmak adına bir araya geldik. Bir tarım kenti olarak, tarımsal üretimden doğan kazancı artırmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Muğla Planlama Ajansı’na (MUPA) teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Planlamadan hiçbir şey yapmak doğru değil. Günlük kararlarla sorun çözmek günümüzde mümkün değil. Tarım ülkenin bağımsızlığı açısından stratejik bir alan. Biz bunun sonuçlarını pandemide gördük. Biz tarımı, kendi üretimimizi en güçlü şekilde tutmak zorundayız. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olarak bilindi. Şimdi topladığımız verilerde görüyoruz ki tarımda ciddi bir gerileme var. Özellikle geç yaştaki insanlar tarımdan uzaklaşıyor. Köyler mahalleye döndürüldü sonra köy okulları kapatıldı. İnsanlar hizmet alabilecekleri doğru göç ediyor. Tarımın önündeki en büyük tehditlerden biri tarımda iş gücü. Bu kentimizde de bu şekilde. Muğla’daki çiftçilerin yüzde 34’ü ‘Ben bu işi bırakacağım’ diyor. Çalışanların yüzde 65’i memnun değil. Yüzde 50’si ürettiği ürünü satamadığını söylüyor. İlimiz özellikle narenciye, zeytin ve sebze üretimi arasında Türkiye’de 3’üncü sırada. Çam balında üretim açısından 1’inci sıradayız ama bunların hem üretiminde hem pazarlamasında sorunlar yaşıyoruz. Burada temel amacımız sorunları çözmek. Kendi görev alanımızdaki sorunları çözmek istiyoruz” diye konuştu.