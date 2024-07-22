Çiftçinin bankalara borcu 5 ayda 99 milyar TL arttı

Çiftçilerin bankalara olan borçlarının giderek arttığına dikkat çeken CHP'li Gürer, "Tarım sektörünün bankacılık sektörüne borçlarında yılın ilk beş aylık dönemindeki artış 99 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi. Gürer, icra takibine alınan borç miktarının ise mayıs ayı itibarıyla 2,5 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

EMEK SERVİSİ

CHP Niğde Milletvekili ve Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, iktidarın tarım politikalarının çiftçiler üzerindeki etkilerine dair açıklama yaptı.

Gürer, çiftçilerin bankalara borçlarının giderek arttığını belirterek, “Tarım sektörünün bankacılık sektörüne borçlarında yılın ilk beş aylık dönemindeki artış 99 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün, zamanında geri ödeyemediği için bankaların icra takibine aldıkları borç miktarı ise mayısta 75 milyon lira daha artarak 2,5 milyar liraya yükseldi" dedi.

MALİYETLER ÜRETİMİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRDÜ

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) belirlediği hububat fiyatlarıyla çiftçinin üretimde zorlandığını ve artan maliyetlerin üretimi ciddi oranda düşürdüğünü ifade eden Gürer, TMO’nun hububat fiyatlarını enflasyonla orantılı olarak belirlemediğine dikkat çekti.

"TMO, belirlediği fiyatlarla çiftçiyi tüccarın elinde bıraktı" diyen Gürer şöyle konuştu:

"Tüccar fiyatı daha da aşağı çekti. Borçlu çiftçi tarlada ürününü satmaya çalışıyor. Çiftçi tarım ilacı, gübre, tohum, mazot fiyatlarındaki artışla ezilmiş durumda. Girdiler düzenli artıyor. Alım fiyatı enflasyon dikkate alınmadan TMO tarafından belirleniyor. İthalat odaklı politikalar çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Bu yılın ilk beş ayında 3 milyon 520 bin ton ithal buğday getirildi."