Çiftçinin borçları tarlayı da traktörleri de yok etti

Osmaniye’de yer fıstığı üreticileri bu yıl fıstığı değerinde satamadı. Çiftçi Zeki Demir, bu yıl dönüm başı 3 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını ifade etti.

Demir şöyle konuştu:

"Keşke ekmeseydik. Şu an dönüme 3 bin lira zararımız var. Maliyetini boş ver 3 bin lira cebimizden gidecek dönüm başı. Şu an zarar ettik keşke ekmeseydik, tarlada kalsa daha iyiydi. Çiftçiler traktörlerini malzemelerini satıyorlar. Ne iş yapacaklar bilmiyorum. ‘Yevmiyeye gideriz’ diyorlar, o da yok. Şu an çiftçi ne yapacak kara kara düşünüyor. Traktörleri hep satacağız. Çiftçiliği de bırakacağız. Buğdayı bıraktık, mısırı da bıraktık. Mısırcılar bu sene zarar etti. Elimizden tutan yok. Biz şu an bittik. Kimsede sahip çıkmıyor nereye gittiysek de oradan kapılar örtük bize. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arazileri de satıyorlar şu an nereye gideceklerse artık. Milletin psikolojisi bozuk. Biz memnun değiliz. Şu an çiftçi bitti, gidecek yeri yok. Şu an diyorum işte araziyi hep satıyorlar traktörü hep satıyorlar. İsterseniz kışın bakın traktörlerin kaça satıldığını."