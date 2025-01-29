Çiftçinin borcu 5 yılda 7 kat arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin sesine kulak verilmesini ve tarım politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“Tarım, sadece çiftçinin meselesi değildir; bu, 85 milyonun meselesidir. Çiftçinin üretimden kopması, besicinin hayvancılıktan uzaklaşması halkın sofrasındaki gıdanın, ekmeğin küçülmesi anlamına gelir” diyen Gürer, yaptığı yazılı açıklamada çiftçilerin toplam borcunun son 5 yılda 7 kat artarak 111 milyar 216 milyon liradan 822 milyar 366 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Sadece 2024-2025 yılları arasında çiftçi kredi borcunun 214 milyar lira arttığını aktaran Gürer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu rakamlar, çiftçilerin tarımsal üretim için krediye bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Borç sarmalının büyüdüğünü görüyoruz. Çiftçimiz ürettikçe kazanması gerekirken, ürettikçe borçlanıyor. Tarım, çiftçinin alın teriyle ayakta durabilmesi gerekir; borçla değil. Bunun için ürünü üretirken ve satarken yanında onu destekleyecek kamucu anlayışa ve yeniden yapılandırılacak güçlü tarım kooperatiflerine ihtiyaç var.”