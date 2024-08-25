Çiftçinin durumu içler acısı: Ekilen ürün tarlada kalıyor

Yüz binlerce çiftçi banka borçları nedeniyle icralık olurken Türkiye, tarımsal üretimde büyük kan kaybetti. Çiftçiler, “İktidar üretim yapanı cezalandırıyor” diyerek AKP’nin politikalarına isyan etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun saha ziyareti de çiftçinin içinde bulunduğu içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serdi. Manisa'nın Akhisar ilçesi Sarıçalı Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya gelen Bakırlıoğlu, çiftçilerin şikayetlerini dinledi.

ÇİFTÇİ ÜRETEMİYOR

Çiftçilerin borçlarını ödeyebilmek için tarlasını, traktörünü satışa çıkardığını ifade eden Bakırlıoğlu, “Çiftçiler ürettiği, alın teri döktüğü her üründen zarar ediyor ve mahsulü para etmediği için tarlasını sürüyor” diye konuştu. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının en az beş yıla bölünmesi ve faizsiz yapılandırılması gerektiğini kaydeden Bakırlıoğlu, “Çiftçinin bu zor durumu memleket, beka meselesidir. AKP’nin ülkeyi getirdiği noktada yurttaş barınamıyor ve geçinemiyordu. Artık üretemiyor da” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLER TOPLANAMIYOR

CHP’li Bakırlıoğlu’nun dinlediği Manisalı çiftçilerin söyledikleri de adeta yürek burktu. Borçlarını ancak tarlasını ya da traktörünü satarak ödeyebildiğini söyleyen bir çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Domatesi tarladan toplamadım çünkü para etmiyor. Dekarda en az 30 bin TL zararım var. Toplam 36 dönüm tarladan, 1 kilo domates toplamadım. Mahsul parasına bu borçlar ödenmez. 2023’ten 2024’e masraflar yüzde 100’den fazla arttı. Yani şu anda köylü hatır için tarladan mahsulü kaldıracak, insaflı amele bakar durumda. Ama o da yok. Para etmediğinden ürünü toplatamıyoruz, hepsi tarlada kaldı.

Borcu olmayan yok. Biz çiftçi olarak borçlarımızı ödemeyeceğiz demiyoruz, ödeyemeyeceğiz. Kimse sivil itaatsizlik zannetmesin. Biz bu borçları ödeyemeyiz. Ödenmez değil, ödenemez. Tarlayı satsak, kim alacak? Alsa bile çok ucuz paraya alacak. Kimin cebinde para var? Traktörümüzü satıp, öküzle mi süreceğiz bu tarlayı?”

HERKES BORÇ DÜŞÜNÜYOR

Kiraladığı tarlaya 270 bin TL masraf yaptığı olduğunu ifade eden bir çiftçi ise içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi:

“Tarlaya ektiğim mal burada kaldı. Şu anda benim en az 200 bin TL zararım var. Kusura bakmayın, üretmemek ve millete yedirmemek gerekiyormuş. Yiyip, içmeyi, üst baş almayı artık düşünmüyorum. Borcumuzu ödeyelim, öbür türlü bir şey yok.”

HER YERDEN FERYAT

Çiftçilerin Tarım Kredi, kamu ve özel bankalara olan borcunun toplam 700 milyar TL olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu ise özetle şunları kaydetti:

“Karadeniz’deki fındık, çay üreticileri ile Manisa’daki üreticilerimiz aynı durumda. Türkiye'nin her yerinde benzer manzaralar var. Yapılması gereken şey belli, buradan iktidara sesleniyoruz. Derhal çiftçinin kamu ve özel bankalara olan borçlarını yapılandırın. Şu an çiftçiler, Ziraat Bankası’na gidip, ‘Borçlarımı ödeyemeyeceğim’ dediğinde yüzde 50 faizle borcu bir yıl öteleniyor. Bu faiz oranlarıyla çiftçilerin önümüzdeki yılda bu borçları ödeme şansı yok.”