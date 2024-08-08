Çiftçinin erikleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, sağlık sorunları nedeniyle ürününü toplayamayan Salih Ertuğrul’un yardımına koştu. 85 yaşındaki Ertuğrul’un bahçesinde kalan eriklerini topladı ve bir kısmını taze satılmak üzere Kooperatif raflarına aldı. Eriklerin yaklaşık 500 kilogramlık kısmı ise çok anlamlı bir başka projeye dönüştü. Toplanan eriklerden, gönüllü üniversite öğrencilerinin de katılımıyla Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde gıda teknikerleri gözetiminde reçel ve marmelat yapıldı. Tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan 250 reçel ve 250 marmelat, ihtiyaç sahibi Bornovalılara verilmek üzere Kent Market raflarında yerini aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür projelerle hem gençlere geleneksel yöntemler hakkında eğitim verdiklerini hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerini vurguladı. Reçel ve marmelatları Eşi Beste Eşki ve Kızı Asya Tuna ile birlikte Kent Market raflarına yerleştiren Eşki, “Bir yandan ürünü dalında kaldığı için kara kara düşünen Salih Amca’ya destek olduk, diğer yandan da Bornovalı ihtiyaç sahiplerini Bornova’da üretilmiş, doğal, katkısız, sağlıklı ve lezzetli ürünlerle buluşturmuş olduk. Bornova Belediyesi olarak, toplumsal dayanışma ve sağlıklı gıda üretimi konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Mevsime ve Bornovalıların talebine göre turşu, zeytin, salça yapımı gibi doğal ve sağlıklı gıda atölyeleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

YEREL ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

Eşki, Bornova'nın 12 eski köy yerleşimine sahip bir ilçe olduğunu hatırlatarak, yerel üreticilere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı. Eşki, “Tohumdan fidana, gübreden ilaçlamaya kadar pek çok alanda yerel üreticilere destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, yerelde kalkınmayı teşvik etmek, üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapmasına katkı koymak” diye konuştu.