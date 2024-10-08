Çiftçinin ipotek ettiği tarla ve bahçeler satışta

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin en büyük 10 bankasının gayrimenkul satışlarına ait verilerini inceledi. Buna göre çiftçilerin tarlaları, çiftlikleri ve bahçeleri, ödenemeyen borçlar nedeniyle satışa çıkarılıyor.

Gürer, "Bankalar tarafından 331 arsa ve tarla satışa çıkarılmış durumda. Gümüşhane’de besi çiftliği, Erzurum’da ahşap ahır, Isparta’da gül bahçesi, Samsun’da çiftlik ve Niğde’de bahçeler de bu listede" dedi. Gürer, "Çiftçilerin bankalara olan borçları ağustos ayında 31,5 milyar TL artış göstererek aylık artış rekoru kırdı ve toplam 746 milyar 548 milyon TL’ye ulaştı. Bunun temel nedeni, çiftçilerin ürettiğini satamaması ve birçok ürünün tarlada kalmasıdır" dedi.