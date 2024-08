Çiftçinin isyanı kent kent büyüyor

EKONOMİ SERVİSİ

AKP iktidarının tarım politikaları Türkiye'nin her yanında çiftçi isyanlarını ateşledi. Uzun vadeli planlamadan uzak politikalar, üreticiyi piyasa tekellerinin eline bıraktı.

İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz de üretimin maliyetlerini doğrudan etkiledi. Maraş’ta domatesin ardından kentin coğrafi işaretli biberinin hasadı da üreticinin isyanıyla başladı.

Yıllık yaklaşık 30 bin ton biber üretimi yapılan kentte alım fiyatları, bu yıl maliyetlerin altında kaldı. Traktörlü çiftçi eylemlerine bir yenisi Maraş’ta eklendi. Çiftçiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatlarına karşı traktörleriyle eylem yaptı.

Narlı beldesinden traktörlerle çıkan çiftçiler, Maraş-Antep yolunu trafiğe kapattı. Yolda kasa kasa ürün, yere dökülerek eylem yapıldı. Çiftçiler, ellerinde kalan domatesleri kasalarla yollara döktü.

Açıklama yapan çiftçiler, "Yüksek maliyetle üretilip, düşük fiyatta ürününü satan çiftçimizin sesi olmak için toplandık" dedi. Her üründen zarar edildiğinin altı çizilen açıklamada, "Geçen yıl ay çekirdeğini 40 liraya satarken bugün 25-30 lira fiyat biçiliyor. Mazot geçen yıl 20 lirayken bugün 42 lira olmuştur. Geçen yıl 20 lira olan pamuğa bugün 18 lira fiyat verilmektedir. Artan maliyetlere göre çiftçinin pamuğunun 35-40 lira olmalıdır" denildi. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TMO) çiftçiye destek olması ve alım yapması gerektiğini söyleyen çiftçiler, "Çiftçi ayakta kalamaz hale geldi. Maraş çiftçisi bitiyor" dedi. Açıklamada, "İster her hafta, ister her gün eylem yapmamız gereksin, çiftçimiz elbet bir gün kazanacaktır" ifadeleri yer aldı.

AKP'nin ithalatı önceleyen tarım politikaları da sorunun derinleşmesine sebep oldu.

İTHALAT ZARAR VERİYOR

TÜİK'e göre bu yılın ilk altı ayında hububat ithalatına 1,6 milyar dolar harcandı. Aynı dönemde 371 bin ton ithal edilen bakliyata da 238 milyon dolar ödendi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2024 yılı ilk yarısının tarımsal ithalat verilerini değerlendirdi, “22 yılda çiftçiyi bitirdiler” dedi. "AKP iktidarı üretim yerine ithalatı teşvik etmiştir" diyen Sarıbal, tohum, gübre ve ilaç gibi girdilerin de ithal edildiğinin altını çizdi. Sarıbal, şirketlerin tekelindeki girdi fiyatlarının fahiş maliyetlere sebep olduğunu söyledi. "Üretici piyasaya ve uluslararası şirketlerin insafına terk edildi, ülke tarımı tamamen dışarıya bağımlı hale getirildi. Özellikle fındık ve tütün piyasalarına yabancı tekeller hakim" diyen Sarıbal, alım fiyatlarının geçen yılların dahi altına düştüğünü ifade etti.