Çiftçinin kara gün dostu atıl bırakıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Konya'nın Yunak ilçesinde hububat depolamak için yıllık 40 milyon TL’ye depo kiraladı. Konya Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetimlerinde, depodaki hububat miktarının TMO tarafından bildirilen miktar ile uyuşmadığı tespit edildi.

TMO, tutarlardaki uyuşmazlık nedeniyle depo sahibi Erkan t’ye ulaşmak istese de ulaşamadı. Ertan T’nin, depodaki hububatları piyasaya sattığı öğrenildi. Yurt dışına kaçtığı belirlenen Erkan T, TMO’yu 500 milyon TL dolandırıldı.

TMO’nun depolama kapasitesinde yaşadığı zafiyet de mali denetimler ile açığa çıkarıldı. Kurumun depolama kapasitesinin bazı bölgelerde yetersiz kaldığı, mevcut depoların ise eski olması nedeniyle yatırım ve rehabilitasyon ihtiyacına muhtaç durumda olduğu görüldü.

TMO’nun yurtiçi depolama kapasitesinin, liman siloları hariç 3 bin 272 ton olduğu bildirildi. Kurumun, mülkiyetindeki 47 adet depoyu, çeşitli gerekçelerle kiraya verdiği kaydedildi. Kiraya verilenlerin kapasitesi düşüldüğünde, TMO’nun toplam depolama kapasitesinin 2 bin 737’ye düştüğü vurgulandı.

DEPOLAR ÇÜRÜDÜ

Sayıştay denetçileri, kurumun depolama tesislerini yerinde inceledi. Tesislerin büyük bölümünün 2000 yılı öncesinde yapıldığı ve yıllar içinde kullanıma elverişsiz duruma geldiği kayda geçirildi. Denetçiler, “Mevcut depoların birçoğunun yatırım ve rehabilitasyon ihtiyacı bulunmaktadır” diyerek kurumu uyardı.

Raporda, kullanıma elverişsiz depolarına yatırım yapmayan ancak 47 deposunu piyasaya kiraya veren TMO’nun, depo kiralama yoluna başvurduğunun altı çizildi. TMO mülkiyetindeki depoların işletim maliyetinin kilogram başına 0,85 TL olduğu ancak kiralananların işletim maliyetinin 1,90 TL’ye ulaştığı rapora yazıldı.

TMO, stratejik öneme sahip olduğu değerlendirilen bölgelerde yer alan ve ekonomik olarak yenilenmesi uygun görülen depoların tespit edilmesi, yatırım yapılması ve yeni depoların inşa edilmesi konusunda uyarıldı.