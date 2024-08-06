Çiftçinin sesi Saray’a ulaşmıyor

Hasat zamanı yüzü gülmeyen çiftçinin iktidarın tarım politikalarına isyanı sürüyor. Antep’te konvoylu eylem yapan çiftçiler bu kez de mitinge hazırlanıyor. BirGün’e konuşan fıstık üreticileri, “Hükümet acilen sesimizi duysun, bizi tüccarın eline bırakmasın” dedi.

Melisa AY

Her gün yurdun dört bir yanında üreticiler eylemde. Geçtiğimiz günlerde İzmir Kınık’ta traktörlerle eylem yapan domates üreticilerinin ardından, önceki gün de Antep’te fıstık üreticileri traktör konvoyu yaparak fıstığını yere döktü. Çiftçilerin talepleri ise ortak: Hükümetin acilen seslerini duyması. Taban fiyat uygulaması olmayan ürünlerde çiftçiler, bu uygulamayı Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) talep ediyor.

Serbest piyasada ürünlerini düşük fiyata satmaya mecbur bırakılan çiftçiler, artan girdi maliyetlerinden de şikâyetçi.

Geçtiğimiz yıl çiftçinin 110 liraya sattığı boz iç cinsi fıstık, market raflarında 500-1000 lira arasında alıcı buluyor. Ancak bu yıl çiftçi ürününü 90 liraya zor satıyor. BirGün’e konuşan Antep Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, düşük fiyatlara karşı TMO’yu acilen devreye girmeye çağırdı. Bozkurt, “Girdilere yüzde 200 zam geldi. Geçen sene 110 lira olan ürünümüz bu sene 90 liraya satılıyor. Bu hangi düzende normaldir?” diye konuştu. TMO’nun taban alım fiyatı açıklamadığı her gün üreticinin daha da mağdur edildiğini söyleyen Bozkurt, “Üreticinin talebi basit. Üretici zarar ediyor. ‘Bizi tüccarın eline baktırmayın’ diyor. Biz bu sağlanana kadar da devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraflar: BirGün-DHA

NE EKİLSE ZARAR ETTİ

Karkamış’ta fıstık ve buğday üreticiliği yapan çiftçi Cuma Öztekin ise iktidarın tarım politikalarına tepki gösterdi. “Çiftçi aç karınla geziyor” diyen Öztekin, bankalara olan borçlarından dolayı üreticinin zararının katlandığını anlattı. Öztekin, “Buğday ektim ton başına 9 bin lira fiyat verdi. Bu nasıl yetsin? Fıstığımız da yok paraya gidiyor” dedi. Daha önce ektiği ürünlerden de zarar ettiğini anlatan Öztekin, “Pamuk ektik zarar, mısır ektik onun yerine, o da zarar etti. Fıstık da aynı. Nasıl memnun olalım fiyatlardan? Hükümetten nasıl memnun olalım?” diye konuştu.

Geçmişte AKP seçmeni olduğunu söyleyen Öztekin, “Bir daha da ben onlara oy vermem. Hükümetten hiç memnun değilim. Bizi borçlu yaptı, aç yaptı” dedi.

Öztekin, “Ektiğimizi ya ucuza veriyoruz ya hiç veremiyoruz. Bırak ucuzu daha alıcı bulamıyoruz. Almıyor tüccar. Beklediği bir şey var, fiyat daha da düşsün diye bekliyor” dedi.

Barak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve fıstık üreticisi Sedat Demir, önceki gün düzenledikleri eyleme ilişkin konuştu. Demir, “90 bin dönüm araziyi 5 tane tüccara peşkeş çekti hükümet. Tüccara, stokçuya ezdirdi çiftçiyi” dedi. Eylemlerinin süreceğini açıklayan Demir, “Bize sahip çıkılana kadar devam edeceğiz. Çiftçi hükümete feryat ediyor, onlar yukarıdan bizim sesimizi duymuyorlar. Sesimiz Antep’te yankılanıp bize geri dönüyor ama biz pes etmeyeceğiz. Sesimizi Türkiye’ye duyurana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

FISTIK MİTİNGİ YAPILACAK

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal da fıstıkta taban fiyat uygulamasına geçilmesi için dün TMO’ya dilekçe verdi. Tanal, üreticinin zararının önüne geçilmesi için TMO’nun fıstık alımı yapması ve taban fiyat belirlemesi gerektiğini söyledi.

Çiftçiler, 24 Ağustos’ta Antep genelinde Büyük Fıstık Mitingi yapacak. Üreticilerin organize ettiği mitinge CHP Lideri Özgür Özel de katılacak.

TÜRKİYE 4. SIRADA

Çiftçinin sorunları yalnızca üreticiyi değil, yurttaşın gıdaya erişimini de etkiliyor. Türkiye dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. Dünya Gıda Örgütü’nün verilerine göre, Türkiye’de 15 milyon kişi yetersiz besleniyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de X paylaşımıyla milyonların açlıkla mücadelesine dikkat çekti. Gökçe, "Dünyada 1 yıllık ortalama gıda enflasyonu -0,2, AB bölgesinde -1,86. Libya'da sadece yüzde 3,3 oldu. Türkiye'de sadece 1 ayda ekmek yüzde 5,21 zamlandı" ifadelerini kullandı.