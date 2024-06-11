Çiftçinin sesini duyun

Hububat fiyatlarına tepkiler sürüyor. Edirne Ziraat Odası TMO’nun buğday almama politikası uyguladığını vurgularken CHP de Ankara’da “Çiftçiyi duyun” çağrısı yaptı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe oda başkanları, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Arabacı, “TMO'nun ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması ‘buğdayı bana getirmeyin’ anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük olması hem de ödemenin geç olması TMO'nun ‘buğday almama’ politikası uygulayacağını gösteriyor” dedi.

Edirne Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Arabacı, TMO’nun buğday alım fiyatını revize etmesi gerektiğini söyledi. Arabacı, uygulanan bu tarım politikalarının çiftçiye büyük zarar verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Buğday üreticilerimiz hasat sevincine başlarken sessiz sedasız açıklanan buğday fiyatları karşısında şok olmuştur. Açıklanan fiyat buğday maliyetinin çok altında bir fiyattır. Bu düşük fiyat buğday ve arpa üreticisinin üretimden koparılması kaçınılmaz bir son olacaktır. Kıymetli yetkililerimiz gece gündüz demeden alın teri ile çalışan buğday ve arpa üreticisinin maliyet artışını hiç göze almadan fiyat açıklaması üreticinin ölüm fermanıdır. Geçen yıla göre son bir yılda mazotta yüzde 105, gübrede ortalama yüzde 30, ilaçta yüzde 52 ve işçilik oranlarında yüzde 75 oranında bir artış söz konusudur."

CHP Polatlı İlçe Başkanlığı ise Ankara’nın Polatlı ilçesinde buğday fiyatlarına karşı “Çiftçimizin sesine kulak ver” eylemi düzenledi. Eyleme katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Sayın Yumaklı, ya sen çiftçilik yapmadın ya da çiftçinin derdinden anlamıyorsun” dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise “Hükümete sesleniyorum; ya Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üzerinden 'kara gün dostudur' lafını kaldırın, ya da yalan söylemekten vazgeçin” diye konuştu.