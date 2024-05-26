Çiftçiye değil Sudan’a destek!

Buse İlkin Yerli

Ülkedeki üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin hiçbir adım atmayan AKP iktidarı, Sudan’dan tarım ve hayvancılık ürünü getirmek için Meclis’e anlaşma getirdi.

‘Türkiye ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Anlaşmaya göre, Türkiye Sudan’dan tonlarca tarım ürünü ve canlı hayvan ile hayvansal gıda ithal edecek.

Çakırözer, Sudan’dan ithal edilecek ürünlerin listesinde 500 ton at, eşek, katır veya bardo etleri ile 500 ton sığır, domuz, koyun, keçi, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatının da bulunması dikkat çekti.

İthal edilecek ürünlerin bir kısmı şu şekilde sıralandı:

• 50 bin büyükbaş hayvan

• 8 bin ton et

• 2 bin ton tereyağı

• 2 milyon yumurta

• 500 ton bal

• 5 bin ton patates

BATAN ŞİRKET MAAŞ ÖDEDİ

CHP’li Utku Çakırözer, “Çiftçilerimiz destek beklerken yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulanarak Sudan'dan tarımsal ve hayvansal gıdalar ithal edilecek” sözleriyle anlaşmaya tepki gösterdi. Çakırözer şunları aktardı: “Sudan’da 1 milyon dönüm arazi kiralayacağız diye şirket kurduk. Orada pamuk, soya, susam, muz, mango üretilecekti, bunlar hem Sudan'a hem Türkiye pazarına girecekti ama şirket battı. Battığı açıklandığı 2018'den sonra gerekli işlem yapılana kadar yönetim kurulu üyelerinin her biri huzur hakkı aldı. Alınmış bir arazi yoktu! 2021’de yönetim kurulu, başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak bizim vergilerimizden 419 bin 965 lira harcama yapılmış. Resmen bir masal 10 yıl sürmüş. Bizim vergilerimizden yönetim kurulu üyeleri faydalanmış. Olan 85 milyonun vergilerine oldu.”