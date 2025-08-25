Çiftçiye değil yöneticilere bereket: Yöneticilere 113 milyon TL’lik menfaat

Çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinin yönetimi, eski siyasetçilerle dolduruldu.

Maaşları 102 bin TL’ye kadar varan yöneticilerin büyük bölümünü, AKP’li isimler oluşturdu.

Maaşlarının yanı sıra aylık 70 bin TL’ye ulaşan huzur hakkı ve günlük 200 avro seyahat harcırahı alan yöneticilerin gelirleri, kooperatif iştiraklerinin mali bilançolarına yansıdı.

BirGün, Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki 12 şirketin 2025 yılının ilk yarısına yönelik mali tablolarına mercek tuttu. Tablolar, aralarında AKP’li isimlerin de yer aldığı kooperatif yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

EN YÜKSEK MENFAAT TEDARİK’TEN

Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki 12 şirket, Ocak-Haziran 2025 döneminde yöneticilerine toplam 113 milyon 896 bin 86 TL’lik maddi menfaat sağladı. Yönetim kadrosunun kalabalık olması ve gelirinin yüksek olması itibarıyla Tarım Kredi Tedarik ve Üretim, yöneticilerine en yüksek maddi menfaat sağlayan iştirak oldu. Şirketin yöneticileri, 2025’in ilk yarısında 33 milyon 827 bin 12 TL’lik maddi menfaat aldı.

Tarım Kredi Holding Anonim Şirketi’nin yöneticilerine altı ay için sağlanan maddi menfaat tutarı ise kayıtlara, 32 milyon 351 bin 308 TL olarak geçti. Fahiş zarar ile gündeme gelen TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin yöneticilerine ise Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 12 milyon 961 bin 778 TL maddi menfaat sağlandığı belirtildi.

YÖNETİCİYE PARA BASAN ŞİRKETLER

Kooperatif iştiraki diğer bazı şirketlerin 2025’in ilk yarısında yöneticilerine sağladığı menfaat tutarları ise şöyle sıralandı:

• TK Hayvancılık: 8 milyon 900 bin 620 TL

• TK Yem Sanayi ve Ticaret: 4 milyon 700 bin 197 TL

• TK İmece Plastik: 4 milyon 255 bin 519 TL

• TK Süt Ürünleri: 3 milyon 529 bin 638 TL

• TK Lojistik: 4 milyon 309 bin 1 TL

• TK Tohumculuk: 5 milyon 195 bin 400 TL