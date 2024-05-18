Çiftçiye destek yok, borçlandırma var

Ekonomi Servisi

Tarım ve hayvancılıkta destek bekleyen üreticiye kredi limitinin artırıldığı bilgisi ‘müjde’ diye sunuldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küçük ekipman kredisi 250 bin TL’ye çıkıyor. Küçükbaş hayvan üreticilerimize kerdi 400 bin TL’den 600 bin TL’ye getiriyoruz" dedi.

Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda sözlerini şöyle sürdürdü: "Hibe desteği esas proje limitini 7’den 14 milyon TL’ye yükselttik. 5 milyar TL hibe desteği sağlayacağımız hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı açıklayacak. Yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5’ten 2,5 milyon TL’ye artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisinin de aynı şekilde 2,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz."