"Çiftçiyi ithal yeme bağımlı hale getirdiniz"

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Hayvancılık Yol Haritası’nı değerlendirerek hayvancılığın durumuna ilişkin soru önergesi verdi. “AKP’nin 21 yıllık iktidarında görev alan her Tarım Bakanı bir yol haritası açıkladı. Ancak bakanlık görevinden alındığında o yol haritası rafa kaldırıldı” diyen Sarıbal, AKP iktidarının 21 yıldır uyguladığı politikalarının hem hayvancılığı hem de karma yem üretimini ithalata bağımlı hale getirdiğini ifade etti.

Açıklanan yeni yol haritasının somut hedeflerinin olmadığını belirten Sarıbal, “Sıralanan hedeflerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli olan kaynak nereden sağlanacaktır? Çünkü hayvancılık desteklerinin toplam tarımsal destekleme ödemeleri içerisindeki payı 2020 yılında yüzde 35,8 iken, 2023 yılında yüzde 24,2’ye kadar gerilemiştir. O halde hangi destekleme kalemleri azaltılarak hayvancılığa aktarılacak, bu planlanmış mıdır?” diye sordu.

Sarıbal, yol haritasının yem sorunun çözümüne değinmediğine de dikkat çekerek “Canlı hayvan ithalatının yanı sıra hayvanları beslemek için fabrika yemi üretiminde kullanılan hammaddelerin ithalatı için her yıl milyarlarca dolar ödenmektedir. 2023 yılında canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 1,4 milyar dolar ödenmesine karşılık yem hammaddeleri ithalatı için 5,1 milyar dolar ödenmiştir” dedi.