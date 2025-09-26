Çifte standarda ne kadar göz yumulacak

Haber Merkezi

Denizli’de Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Topal’ın sosyal medya hesabından CHP’ye ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik hakaret ve saldırılarla dolu paylaşımları bardağı taşırdı. Kamu görevlisi kimliği taşıyan bir okul müdürünün, devletin memurluk etiğini ayaklar altına alarak AKP’nin propaganda memuruna dönüşmesine sert tepki CHP’den geldi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, İbrahim Topal’a ve Milli Eğitim’e çok sert sözlerle yüklendi: “Bu ülkenin milyonlarca seçmeninin oyuyla seçilmiş Genel Başkanı’na saygısızlık etmek, aynı zamanda demokrasiye saygısızlıktır. Sen devletin öğretmenisin, çocukların geleceğinden sorumlusun. İstiyorsan siyaset yap, AKP’nin sözcülüğüne soyun ama önce müdürlükten ve öğretmenlikten istifa edeceksin. Bizim için öğretmenlik kutsaldır."