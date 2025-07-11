Çifte standartla olmaz

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin devamının, İran’a yönelik “çifte standartların düzeltilmesine” bağlı olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan, İran meclisi ve UAEA arasındaki ilişkileri askıya alma yasasının, ajansın başkanı Rafael Grossi’nin “taraflı ve profesyonel olmayan davranışlarına bir tepki” olarak çıktığını vurguladı ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası örgütlerin her türlü çifte standarttan kaçınması gerektiğini ekledi.