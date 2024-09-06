Çifteköprü Köyü, ağaç kesimlerinin durdurulmasını istiyor: "Bir Reşit Kibar ölür, bin Reşit olur geliriz!"

Reşit Kibar isimli yurttaşın, Artvin'in Hopa ile Borçka ilçeleri arasında bulunan ve Borçka'ya bağlı olan Çifteköprü Köyü Cankurtaran bölgesinde mesire alanı yapılmak için kesilecek olan ağaçları korumak isterken öldürülmesinin ardından bölge halkının orman kesim faaliyetlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Köy sınırları içerisinde yapımı devam eden kesim faaliyetlerinin sona ermesini talep eden Çifteköprü Köyü sakinleri, ağaç kesimlerinin durdurulması ve ihalelerin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde bir araya gelen ve imzalar ile birlikte dilekçelerini teslim eden bölge halkı, kesimlerin devam etmesi halinde yaşanabilecek olumsuz durumlardan da kurumun suçlu olacağını vurguladı.

Köylülere saldırıda yaralanan Ersan Koyuncu da eşlik etti.

"BU KURUM KATİL BİR KURUMDUR!"

Müdürlük önünde konuşan Dursun Ali Koyuncu, Reşit Kibar'ın ölümünden resmi kurumların sorumşu olduğunu söyleyerek "Bir Reşit Kibar ölür, bin Reşit olur geliriz. Ormanlarımıza bunları bir daha sokmayacağız" dedi.

Koyuncu, şöyle konuştu: "Bu kurum katil bir kurumdur. Bugün Çifteköprü ormanlarına bir daha girmemeleri için buradayız. Çifteköprü ormanlarına bir daha ormancı giremeyecek. Artık sabrımız kalmadı. Bu katliamın en büyük sorumlusu Borçka Kaymakamı ve Valilik'tir. Hiçbir güvenlik önlemi almadılar. Bir arkadaşımızı aldılar. Bir Reşit Kibar ölür, bin Reşit olur geliriz. Ormanlarımıza bunları bir daha sokmayacağız."