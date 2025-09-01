Çifteköprü Köyü halkı projelere karşı direniyor: Doğamıza dokundurtmayacağız

Artvin'de halk Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen projelere karı mücadelesini sürdürüyor.

Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü, Cankurtaran mevkiinde 3 Eylül 2024'te ağaç kesimine karşı çıktığı sırada öldürülen Reşit Kibar'ın ardından, bölge halkı yeniden gündeme gelen doğa tahribatına karşı sesini yükseltiyor.

Çifteköprü Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, bölgenin önemine ve doğanın korunmasına yaptığı açıklamada, "Evim de buradadır. Biz doğma büyüme bu köydeyiz. Aşağıdaki zirvedeki mahalle de bizim. Uzun zamandır buradayız. Cankurtaran Geçidi dediğinizde, bugün Türkiye’de tanımayan kamyoncu şoförü, Karayolları çalışanı yoktur; herkes bilir burayı. Bu bölge bizim için çok hassas bir bölge. Eskiden kazalarıyla anılırdı, son yıllarda ise doğasıyla ön plana çıktı. Bugün bu havada, bu siste yürürken onlarca aileyi piknik yaparken görebiliriz. Tüneli çıktığınız an hava değişir; şu anda ter içindeyiz ama kollarımız üşüyor. Köyümüzün böyle bir iklimi var" dedi.

"BİZ ZAMANINDA TAŞ OCAĞINA KARŞI ÇIKMASAYDIK..."

Daha önceki taş ocaklarına karşı yürütülen mücadeleleri anımsatan Genç, "Biz zamanında taş ocağına karşı çıkmasaydık, şu an bu rüzgarda buradaki taş ocağının tozunu yutardık. Burası iki dağın arasında bir boğazdır. Toz ve duman köyümüze kadar gelir. Zaten su sıkıntımız da var. Burada çay üretiyoruz, ürün topluyoruz; 12 ayın 8-9 ayını köyde geçiriyoruz. Dışarıdan insanlar ‘Köyde kimse yok’ diyor ama gelsinler, görsünler. Biz burada fasulyemizi, çayımızı topluyoruz; aileler zirvede piknik yapıyor. Hopa’ya, Borçka’ya bu kadar yakın olup da böyle bir doğa başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.

Bölgeye gelen insanların doğayla uyum içinde vakit geçirdiğini ifade eden Genç, "Sandalyesini, mangalını getiriyor, çöpünü topluyor ve gidiyor. Tek sıkıntı bazen çöpler bırakılıyor. Biz gençler olarak birkaç kez çöp temizleme etkinliği yaptık. Şimdi o bölgelere çöp kovaları koyma planımız var. Birileri ‘Orada kimse yok’ diyor ama biz her zaman buradayız; gece de gündüz de. Yaya çıksam 15 dakikada zirvedeyim. Bu toprak hepimizin; sadece bu köyün değil, Borçka’nın, Hopa’nın… herkesin" sözlerine yer verdi.

"BURADA RAHAT ETMEK İSTİYORUZ"

Sonnur Topal, "Evet, burası çok güzel, yemyeşil. Ama maalesef bu güzelliği yok etmeye çalışıyorlar. Köylü bunu istemiyor, istemez de zaten. Ben burada yaşamak istiyorum. Çoluk çocuğum rahat etsin istiyorum. 20 yıl İstanbul’da yaşadım, sonra buraya taşındım. Burada rahat etmek istiyoruz. Kim kendi köyünü satmak ister ki" diye sordu.

Çifteköprü Köyü Muhtarı Selahattin Altunkaya, "Cankurtaran, eskiden beri bilinen bir yerdir. Karadeniz’i doğuya ve batıya bağlayan yoldu. Eski yol biraz ağırdı, kazalar çok olurdu. Şimdi tünel açıldı, doğa daha da güzelleşti. Araç dumanı azaldı" dedi.

Muhtar Altunkaya, yol boyunca Borçka ve Hopa’dan gelen vatandaşların piknik yaptığını belirterek, "Bu güzel bir şey. Ama bir ricam var: Piknik yapanlar temizliğe dikkat etsin. Böyle bir yerde çöp görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altunkaya, bölgenin doğasının korunmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgenin doğası çok güzel. Havası, suyu temiz. Son yaşanan olaylar olmasaydı keşke... Bir daha böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz. Tek isteğimiz, rahat bırakılmak" diye konuştu.

"DOĞASINI BOZDURMAYACAĞIZ"

Çiftepınar Mahallesi sakinlerinden Sedat Topal, "Ben Çiftepınar Mahallesi’nde doğdum büyüdüm. Burası doğasıyla çok güzel bir yer. Karadeniz’de bile bu kadar güzel yer zor bulunur. Ama fazla tanıtılmamış. Zirveye çıktıkça manzara harika. Hopa’da sıcaktan terlerken burada üşürsünüz" dedi.

Bölgenin doğal yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Topal, "Doğal bir yer. Temiz havası, temiz oksijeni var. Ama buranın doğallığını bozmaya çalışıyorlar. Biz buna tepki gösteriyoruz. Doğduğumuz bu yerin doğası bozulmayacak, bozdurmayacağız. Çünkü doğduğumuz yer burası, öleceğimiz yer de burası" ifadelerini kullandı.