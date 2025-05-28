Çiftin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da Kadir (71) ve Fatma Yıldız (70) çiftinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı kamyonetin otomobile çarptığı görüldü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray ve Memleket caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kadir Yıldız idaresindeki 42 Y 5492 plakalı otomobil ile Ali Başişçi’nin kullandığı 34 AP 6806 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki arazide park halinde bulunan kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Fatma Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Kadir Yıldız ise ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Ali Başişçi ile yanındaki Durmuş Başişçi, Mümine Feride Başişçi ve Zeycan Karaağaç da ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Kadir Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

KAZA KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin bulunduğu otomobile çarpan kamyonet sürücüsü Ali Başişçi’nin kırmızı ışık ihlali yaptığı görülüyor.

Kadir ve Fatma Yıldız çiftinin cenazeleri otopsinin ardından bugün Gödene Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kamyonette yaralanan 4 yaralının tedavileri tamamlanırken, sürücü Ali Başişçi gözaltına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI