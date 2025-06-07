Çiftliğin adını bile sattılar!

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Başkent’in en önemli yeşil alanlarının başında geliyor.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve uzun yıllardır sağ iktidarlarının hedefinde olan AOÇ’nin, 1928 yılında yaklaşık 120 bin bin dekar olan arazisi 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekara geriledi.

GİZLİ SÖZLEŞMEYE BİRGÜN ULAŞTI

Çiftlik arazisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Camii ile AKP'li Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptırılan Ankapark projesi gibi çok sayıda projeyle yapılaşmaya açıldı. Ayrıca Çiftlik arazileri, önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi gibi çok sayıda kuruma da tahsis edilerek parça parça koparıldı.

Parsel parsel talanın yanında son yıllarda Atatürk Orman Çiftliği markasının da kiraladığı anlaşıldı. Yurttaşlar, AOÇ markalı ürünleri devlet güvencesiyle üretildiği düşünerek alıyor. Ancak AOÇ markalı birçok ürün Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından üretilmiyor.

Keçi sütlü dondurmada AOÇ markası ve logosu yer alsa da kutuda, Gülşah isimli bir firmanın dondurmayı Kechy Gıda isimli bir şirkete ürettirdiği ifade ediliyor. BirGün, AOÇ Müdürlüğü’nün yumurta ve yumurta ürünleri için isim hakkını devrettiği sözleşmeye de ulaştı. Sözleşmede yer alan bilgilere, AOÇ Müdürlüğü, yumurta ve yumurta ürünleri için isim hakkını 11 Eylül 2024’te yıllık 1 milyon 342 bin TL bedelle beş yıllığına Tire Organik Gıda Ürünleri isimli şirkete devretti. Sözleşmede, “İmzalanan bu sözleşme gizli bilgidir” şeklinde bir maddenin de yer aldığı görüldü.

AOÇ MÜDÜRÜ DE İTİRAF ETMİŞTİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz daha önce yaptığı açıklamada, “AOÇ, taşerona fason üretim yaptırıp üzerine kendi etiketini koyuyor. Güvenip AOÇ ürünü diye alıyorum, meğer birçok gıdayı özel bir pasta, lojistik ve tekstil firması üretiyormuş. 277 personeli olan AOÇ’nin kendi imalatı ürünler giderek azalıyor” dedi.

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım ise “Kapasite yetersizliği nedeniyle üretilemeyen ürünleri kalite ve güvenden ödün vermeden markalaşma stratejisi ile hayata geçirdik. Kontrol ve denetimi AOÇ yapıyor. Marka hakkı kiralama yöntemi benimsendi…” demişti.