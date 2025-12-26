Çiftlikte tutulan taylar bulundukları yerden kaçtı: 8 tay yaşamını yitirdi, yaralı ve kayıplar var

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'yarışlara katılmaları için' Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde tutulan taylar, bulundukları yerden ayrılarak karayoluna çıktı. Araçların çarpması sonucu 8 tay yaşamını yitirirken, 2 tay yaralandı. Çiftlikten kaçan bazı tayların ise bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Atlara çarpan araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. İşletme içerisindeki tutulan ve sayısı öğrenilemeyen taylar bir anda kaçtı. Malatya-Kayseri karayoluna çıkan taylardan 8'i yoldan geçen araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, polis, jandarma ve belediye ile karayolları ekipleri sevk edildi. Araçların çarpması sonucu yaşamını yitiren taylar ekipler tarafından olay yerinden kaldırılırken, yaralanan taylar ise tedavi edilmek için tekrar ayrıldıkları işletmeye götürüldü. Kayıp olan taylar için arama çalışmaları ekipler tarafından sürdürülürken, çalışmalara İnsansız Hava Araçları da dahil edildi.

“KORKMUŞ OLABİLİRLER”

Bölgeye gelerek kayıp atların arama çalışmalarını takip eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, üzgün olduklarını belirterek, atların korktuklarında farklı yöne koşma gibi özelliklerinin olduğunu söyledi.

Çiftlikte tutulan taylarla ilgili “Türkiye'ye mal olmuş TİGEM yarış atlarımızın bu şekilde olması bizi üzdü. Kaçan atlarımız var onları arama çalışmalarımız devam ediyor” diyen Ulutaş, atların yaban hayvanlarından ürkmüş olabileceğini öne sürdü. Ulutaş, “Atlarımızın korktuklarında hepsinin bir yöne doğru kaçma özelliği var. Şu an sahada ekipler ile birlikte sağ ya da yaralı atlarımızı arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden atlar nedeniyle bir süreliğine kapatılan Malatya-Kayseri karayolu, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.