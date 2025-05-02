Çiğ süt üretimi 5 yıl öncesine bile ulaşamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2024 yılında çiğ süt üretimi 2023'e göre yüzde 4,7 artarak 22,5 Milyon ton oldu. Çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 93,6'sını inek sütünden sağlandı.

MANDA SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 35 ARTTI

Çiğ süt üretim istatistikleri Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilmektedir. Buna göre, 2023 yılında 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4 ve manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.



ÇİĞ SÜT ÜRETİM KAYNAKLARI

Çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'sini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.





ÇİĞ SÜT NERELERE SATILDI?

Tarımsal işletmeler tarafından 2024 yılında üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine (süt fabrikaları, mandıralar vb.); yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı vb. yerlere satılmıştır. Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u "hanehalkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8; hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1 oldu. Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar (bozulma vb.) toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluşturdu. Kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı ise yüzde 2 oldu.

2020-2024 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ

2020

Toplam: 23.503.790 ton

23.503.790 ton İnek: 21.749.342 ton

21.749.342 ton Manda: 63.767 ton

63.767 ton Koyun: 1.101.065 ton

1.101.065 ton Keçi: 589.617 ton

2021

Toplam: 23.200.306 ton

23.200.306 ton İnek: 21.370.116 ton

21.370.116 ton Manda: 63.643 ton

63.643 ton Koyun: 1.143.762 ton

1.143.762 ton Keçi: 622.785 ton

2022

Toplam: 21.563.492 ton

21.563.492 ton İnek: 19.912.135 ton

19.912.135 ton Manda: 43.589 ton

43.589 ton Koyun: 1.067.342 ton

1.067.342 ton Keçi: 540.426 ton

2023

Toplam: 21.481.567 ton

21.481.567 ton İnek: 19.961.908 ton

19.961.908 ton Manda: 43.025 ton

43.025 ton Koyun: 933.576 ton

933.576 ton Keçi: 543.058 ton

2024

Toplam: 22.487.757 ton

22.487.757 ton İnek: 21.040.442 ton

21.040.442 ton Manda: 58.122 ton

58.122 ton Koyun: 906.945 ton

906.945 ton Keçi: 482.247 ton



