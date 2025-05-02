Çiğ süt üretimi 5 yıl öncesine bile ulaşamıyor
TÜİK verilerine göre 2024 yılında çiğ süt üretimi yüzde 4,7 artarak 22,5 Milyon ton oldu. Buna karşın üretimin 2020 yılındaki 23,5 Milyon tona yıllardır ulaşamaması dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2024 yılında çiğ süt üretimi 2023'e göre yüzde 4,7 artarak 22,5 Milyon ton oldu. Çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 93,6'sını inek sütünden sağlandı.
MANDA SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 35 ARTTI
Çiğ süt üretim istatistikleri Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilmektedir. Buna göre, 2023 yılında 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4 ve manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.
ÇİĞ SÜT ÜRETİM KAYNAKLARI
Çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'sini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.
ÇİĞ SÜT NERELERE SATILDI?
Tarımsal işletmeler tarafından 2024 yılında üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine (süt fabrikaları, mandıralar vb.); yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı vb. yerlere satılmıştır. Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u "hanehalkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8; hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1 oldu. Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar (bozulma vb.) toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluşturdu. Kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı ise yüzde 2 oldu.
2020-2024 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ
2020
- Toplam: 23.503.790 ton
- İnek: 21.749.342 ton
- Manda: 63.767 ton
- Koyun: 1.101.065 ton
- Keçi: 589.617 ton
2021
- Toplam: 23.200.306 ton
- İnek: 21.370.116 ton
- Manda: 63.643 ton
- Koyun: 1.143.762 ton
- Keçi: 622.785 ton
2022
- Toplam: 21.563.492 ton
- İnek: 19.912.135 ton
- Manda: 43.589 ton
- Koyun: 1.067.342 ton
- Keçi: 540.426 ton
2023
- Toplam: 21.481.567 ton
- İnek: 19.961.908 ton
- Manda: 43.025 ton
- Koyun: 933.576 ton
- Keçi: 543.058 ton
2024
- Toplam: 22.487.757 ton
- İnek: 21.040.442 ton
- Manda: 58.122 ton
- Koyun: 906.945 ton
- Keçi: 482.247 ton