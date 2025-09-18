Çiğ süt zammına CHP'den tepki: ''1,25 liralık artış üreticiye bırak, bat demektir''

Ulusal Süt Konseyi (USK), 18,35 TL olan çiğ süt referans fiyatını 1,25 TL artırarak 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere litre başına 19,60 TL olarak açıkladı. Böylece çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 seviyesinde artış gerçekleşti.

USK'nın 17 Eylül'de (dün) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır" denilerek burada da 2 kuruşluk artışa gidildi. Söz konusu fark ödemesi şuan 27 kuruş olarak uygulanıyor.

USK, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Öte yandan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), üretimin devamlılığı için 18,35 TL olan çiğ süt referans fiyatının 21 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

''BU FİYAT ÜRETİCİYİ BİTİRİR''

Gelen bu fiyat revizesi muhalefetten tepki aldı. Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiğ süt fiyatının üreticinin maliyetini karşılamadığını ve revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğ süt fiyatı 19,60 TL mi? Bu üreticiye 'bırak, bat' demektir! Ulusal Süt Konseyi yine sanayicinin tarafında. Üretim maliyeti 22 TL’ye dayanmışken 19,60 TL’lik fiyat dayatması, köylünün emeğine ihanettir. CHP olarak uyarıyoruz: Bu fiyat üreticiyi bitirir, tüketiciyi zamla baş başa bırakır. Derhal revize edilmeli!" ifadesini kullandı.