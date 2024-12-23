Çığda ölen milli judocu Emre Yazgan, toprağa verildi

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, Trabzon da defnedildi.

Kocaeli'deki cenaze törenin ardından uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Yazgan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarıköy Mahallesi'ndeki Yukarıköy Merkez Cami'ne getirildi.

Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına baba Fatih, anne Gülcan, sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu ile sporcu arkadaşları katıldı.

Genç judocunun cenazesi, daha sonra aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Gerçekten iki gündür çok zor durumdayız. Hem camia hem aile olarak olay yaşandığından beri beraberiz. En acısı bugün. Dün cenaze namazını Kocaeli'nde kıldık ama bugün inşallah toprağa verip kardeşimizi ebediyete uğurlayacağız. Şehitlik mertebesi ünvanı inşallah nasip olur" diye konuştu.

Fotoğraf: Milli sporcu Emre Yazgan ile yaralanan ikizi Yunus Yazgan

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kamp çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.