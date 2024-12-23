Çığda yaşamını yitiren milli judocuya veda
Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınan 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. İlyasbey Camisi'nde kılınan namazının ardından Yazgan’ın cenazesi memleketi Trabzon'a gönderilecek.
Cenaze namazına, baba Fatih Yazgan ve sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.
Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. Yazgan 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmıştı.