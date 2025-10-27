"Çiğdem Emekli Kampüsü" açılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğdem Mahallesi Örgütü’nün öncülüğünde başlatılan ve mahalle sakinlerinin katılımıyla büyüyen proje, 28 Ekim 2025’te “Çiğdem Emekli Kampüsü” adıyla kapılarını açıyor.

Başlangıçta yalnızca bir lokal olarak tasarlanan proje, mahalle örgütünün önerileri ve demokratik katkılarıyla spor alanları, kent bostanı ve emekli lokalini de kapsayan çok amaçlı bir yaşam alanına dönüştürüldü. Yaklaşık bir yıl önce CHP Çiğdem Mahallesi toplantılarında dile getirilen fikirlerle temelleri atılan proje, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in desteği ve belediye emekçilerinin yoğun çalışmalarıyla hayata geçirildi.

CHP Çiğdem Mahallesi Delege ve Temsilcileri, açılış öncesinde yayımladıkları açıklamada, projenin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2024 Yerel Seçim Bildirgesi’nde vurgulanan “katılımcı, demokratik ve halkçı belediyecilik” anlayışının somut bir örneği olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Çiğdem Emekli Kampüsü’nün, yerel demokrasiyi güçlendiren, mahalle dayanışmasını büyüten ve kent yaşamına nitelik kazandıran bir proje olarak örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” denildi.

CHP’li belediyelerin “halkçı belediyecilik” anlayışının bir ürünü olarak hayata geçirilen Çiğdem Emekli Kampüsü, yerel yönetimde katılımcılığın ve mahalle temelli üretimin yeni bir örneği olmayı hedefliyor.