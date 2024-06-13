Çiğli Belediye Başkanı'ndan işten çıkarmalar hakkında açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 147 emekçinin işten çıkarılması sonrası açıklama yaptı. Yıldız, "Yerel seçim sürecinde adaylığımın açıklanması sonrasında da yoğun işe alımlar gerçekleştirildiğini tespit ettik. Aralarında İzmir ve Çiğli’de yaşamayanlar, hatta yurt dışında olanlar; işe gelmeyenler yer alıyor" dedi.

Çiğli Belediyesi’nde 147 işçi çıkarıldı. Emekçiler, belediye önünde oturma eylemine başladı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, işten çıkarmalarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Yıldız, “Belediye Başkanlığı için yola çıktığım ilk günden itibaren, emek ve emekçiden yana tavrımı çok net ortaya koydum. Bunu kamuoyu da mesai arkadaşlarım da gayet iyi biliyor. Göreve geldiğimizde gördük ki; son bir yılda Çibel’e 502 kişi, Çiğli Gıda şirketine ise 117’si sonradan Çibel’e geçirilmek üzere 287 kişi işe alınmış. Yani; ihtiyaç fazlası toplam 672 kişiye iş başı yaptırılmış. Yerel seçim sürecinde adaylığımın açıklanması sonrasında da yoğun işe alımlar gerçekleştirildiğini tespit ettik. Aralarında İzmir ve Çiğli’de yaşamayanlar, hatta yurt dışında olanlar; işe gelmeyenler yer alıyor” dedi.

“MAĞDURİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yıldız, “Belediyemiz mali yapısının, tıpkı birçok belediyede olduğu gibi, bu ihtiyaç fazlasını ve istihdam zafiyetini taşıyacak gücü maalesef yok” dedi ve ekledi:

“Merkezi idarenin yerel yönetimleri de içine sürüklediği ekonomik dar boğaz ve belediyedeki yanlış ve yersiz istihdam politikaları, Çiğli’de de bu mecburiyeti doğurdu. Ülkenin karabasanı haline gelen ekonomik kriz belediyeleri de vurdu. Devlet desteğini hakkı oranında alamayan belediyelerin eli kolu bağlandı. Aldığımız kararın nedenlerini biz yaratmadık; bunu yapmaya mecbur kaldık, mecbur bırakıldık. Halkımız da mesai arkadaşlarım da biliyor ki; bir insanın emeği ve umuduyla oynayacak yaradılış ve zihniyette değilim. Belediyeciliği a’dan z’ye tüm dinamikleriyle bir ekip işi olarak görüyorum. İşten ayırmak zorunda olduğumuz bazı arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Yeni işe alımlar gerçekleştireceğimiz zaman geldiğinde önceliğimiz mutlaka onlar olacak. Organize sanayi bölgeleri gibi güçlü yapılarla, iş dünyası temsilcileri ve bileşenleriyle istihdam alanında örnek iş birliği içindeyiz. An itibariyle bu arkadaşlarımız için de köprü olacağız. Yeni iş fırsatları yaratacak, mağduriyetlerinin önüne geçmek için çalışacağız.”

Yıldız şu ifadeleri kullandı: “Yola çıktığım ilk günden itibaren belediyemizin ekonomisi ile ilgili kaygılarımı dile getirdim. Önce bu noktada bir disiplin sağlanmasının ilçemize hizmetin devamlılığı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladım. Bu zorluklarla mücadele edecek kararlılıkta olduğumu da ifade ettim ki; sözümün arkasındayım. Çiğli’ye hizmet ederken ve belediye işleyişinde hiçbir zafiyete yer vermeden; aynı yanlışlara düşmeden, tüm ekonomik güçlüklere rağmen emeği, emekçiyi kollayarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”