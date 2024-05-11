Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’dan ‘Engelli Anneleri’ için proje

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, engelli ya da bakıma muhtaç çocuğu olan, sosyal güvencesi olmayan 26 anneye istihdam sağlayacak.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, engelli ya da bakıma muhtaç çocuğu olan, sosyal güvencesi olmayan çok sayıda anneye istihdam sağlayacak.

Başkan Onur Emrah Yıldız, her mahalleden bir kişi olmak şartıyla 26 kadına istihdam sağlayacağını kaydetti.

Yıldız, “Engelli veya bakıma muhtaç çocuğu olan 26 farklı mahallemizden birer kişi olmak üzere 26 kadınımızı belediyede istihdam edeceğiz. Ancak bunun bazı kriterleri olacak. Kurulacak olan komisyonda; engelli ya da bakıma muhtaç çocuğu olan, dar gelirli, hiçbir sosyal güvencesi ve emekli olma şansı bulunmayan kadınlar değerlendirmeye alacak ve bu annelerimiz belediyemizde istihdam edilecek” dedi.

“ÇİĞLİ'DEN TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE OLACAK"

Çiğli’de farklı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız “Engelli çocuğu olan kadınlarımız sosyal hayatın içine karışamıyor. Hem çocuklarının bakımı hem de maddi imkansızlık nedeniyle ne bir komşuya, ne bir sinemaya, ne de bir alışveriş merkezine gidemiyor. Bu kadınlarımıza bizlerin destek olması gerekiyor. Meclis üyelerimiz ve ilgili müdürlerimizden kuracağımız komisyon, 26 farklı mahallemizde yapacağı incelemelerde, engelli ve bakıma muhtaç çocukları olan ihtiyaç sahibi annelerimizi tespit edecek. Muhtarlarımızın görüşlerini alacağız. En ihtiyaç sahibi olanları belediyemizde istihdam edeceğiz. Geliri ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan, emekli olma şansı bulunmayan, tapusu, malı mülkü olmayan annelerimizi bularak 26 mahalleden birer kadını, toplamda 26 annemizi istihdam edeceğiz. Bunu Çiğlimizden başlatacağız ve Türkiye’de rol model olacağız. Bu projeyi Çiğlili iş insanlarımız, esnaflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

“ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Sosyal belediyeciliği şiar edindiklerini kaydeden Başkan Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak her zaman sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Hem İzmir’e hem de tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza atacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak her daim halkın yanında duracağız, yoksul, dar gelirli, işçi, emekçi ve kadınlarımızın yanında olmayı da bir asli görev sayarak çalışacağız. Devlet anlayışının temel felsefesinde de yurttaşlarına sahip çıkmak vardır. Şeyh Edebali’nin dediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ işte bizler de bu şiar ile yol yürüyoruz. Belediye gibi devletimizin kurumları tam da bu tarz işler için var. Ekonomik zorluklar yaşayan kadınların yanında olmamız gerekiyor” dedi.