Çiğli Belediyesi 2. İsmail Hakkı Satranç Turnuvası büyük ilgi gördü

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel 2. İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası, 26 ilden 645 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. 7’den 71’e her yaştan satranç tutkununu buluşturan turnuva, üst düzey rekabeti ve yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Çiğli Belediyesi Geleneksel 2. İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. 17–18 Ocak günlerinde iki gün süren turnuvaya 26 farklı ilden, aralarında 10 unvanlı sporcunun da bulunduğu toplam 645 sporcu katıldı.

Turnuva direktörlüğünü Ulusal Hakem Barış Özkurt’un üstlendiği organizasyonda sporcular, 6 farklı kategoride, 35 dakika artı 30 saniye eklemeli tempo ile 7 tur boyunca mücadele etti. Üst düzey rekabetin yaşandığı turnuvada her kategoride ilk 10’a giren sporcular para, madalya ve kupa ile ödüllendirildi.

Açılış hamlesi Başkan Yıldız’dan

Turnuvanın açılış hamlesi, 17 Ocak 2026 tarihinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, TSF Teknik Kurul Başkanı ve Turnuva Gözlemcisi IA Melih Çiçek, İzmir Satranç İl Temsilcisi IA Abuzer Altuntaş ve Başhakem IA Hasan Karaköse tarafından yapıldı.

7’den 71’e satranç tutkusu

Turnuva, her yaştan satrançseveri bir araya getirerek anlamlı bir tablo ortaya koydu. En genç sporcunun 7, en yaşlı sporcunun ise 71 yaşında olduğu turnuva, “7’den 70’e herkes yarıştı” sözünü adeta doğruladı. Karşılaşmalar süresince 9 masada oynanan maçlar canlı olarak yayınlanarak satranç tutkunlarıyla buluşturuldu.

Ödül törenine üst düzey katılım

Turnuvanın ödül törenine; TSF Teknik Kurul Başkanı ve Turnuva Gözlemcisi IA Melih Çiçek, TSF Eğitim Kurulu Başkanı Gürkan Aydeniz, TSF Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı IA Suat Yıldız, İzmir Satranç İl Temsilcisi IA Abuzer Altuntaş katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Başkan Yıldız: “Çiğli satrançta gurur verici bir noktada”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Satranç; sabrı, stratejik düşünmeyi ve centilmenliği öğreten çok değerli bir spor dalı. 26 ilden 645 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, Çiğli’nin sporda ve özellikle satrançta geldiği noktayı göstermesi açısından son derece gurur verici. 7’den 71’e her yaştan sporcuyu aynı çatı altında buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çiğli Belediyesi olarak sporu ve zihinsel gelişimi destekleyen organizasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.”