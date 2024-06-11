Çiğli Belediyesi’nde işten çıkartılan işçiler direniş başlattı

Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan 147 işçi, direniş başlattı. Emekçiler, işlerine geri dönene kadar mücadele edeceklerini belirtti.

BİRGÜN EGE

İzmir’de Çiğli Belediyesi’nde 147 işçi çıkarıldı. İşten çıkartılan DİSK/Genel-İş üyesi emekçiler, direniş kararı aldıklarını duyurdu. Belediye önünde oturma eylemi başlatan emekçiler, işlerine geri dönene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "31 Mart seçim sonuçları demokrasiye, hukuka, adalete hasret kalan işsizlik, yoksulluk, geçim derdi altında ezilen tüm yurttaşların umutlarının yeniden yeşermesini sağlamıştır. Biz işçiler tam da bu umutla daha iyiyi, daha güzeli ve umudumuzu yeşerten baharlı günleri yakın etmek için tırnak ile, diş ile umut ile canla başla çalışmaya devam ederken dün 16.30 itibarıyla 125 Çibel işçisi 22'de Çiğli Gıda işçisi toplamda 147 işçi işten çıkarıldı. Bu 147 işçi içerisinde hamile olan, yeni doğum yapan ve raporlu olan işçiler de vardır. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden hepsinin iş akitleri tek taraflı olarak fesih edilmiştir" dedi.

"İŞÇİDEN ASLA TASARRUF EDİLMEZ"

Gümüştekin şunları dile getirdi: "Bilinçli olarak ‘Mart ayında işbaşı yapanların fesihleri yapılmıştır, çıkartılanlar bankamatikçidir’ şeklinde söylentiler yayılsa da çıkartılan işçiler arasında 6 ay hatta 2 yıldan fazla çalışanlar da bulunmaktadır. Hiçbir çalışan bankamatikçi değildir. Biz bu söylentileri de üyelerimizin işten çıkartılmalarını da kabul etmiyoruz. Bizler Çiğli Belediyesi işçileri olarak bugün itibariyle işimize geri dönene kadar Çiğli Belediyesi önünde ‘işimizi geri istiyoruz’ pankartımızla direnişimizi her gün devam ettireceğiz ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler biliyoruz ki bu ekonomik krizin ortasında her şeyden tasarruf edilir, ancak işçiden asla tasarruf edilmez. Belediye Başkanı’na buradan sesleniyoruz; bizlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın tek geçim kaynağı buradan aldığımız maaşımızdır. Bu ekonomik krizin ortasında bizi işten çıkartarak bizim için hayati önem taşıyan ve tek geçim kaynağımız olan maaşlarımızın elimizden alınması demek, çocuğumuzun ekmeğinin kesilmesi, geleceğinin karartılması demektir. Biz işimize aşımıza, dönene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."