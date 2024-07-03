Çiğli'de yurttaşlar, tarikat yurdunun kapısına mühür vurdu

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi, Güzeltepe mahallesinde açılması planlanan ve Süleymancılara ait olduğu öne sürülen tarikat yurduna karşı yürüyüş yaptı. Mahalle sakinleri, açılması planlanan yurdun kapısına mühür vurdu. Avukat Emel Diril, "Tarikatları, mahallelerimizden de bu ülkeden de hep birlikte kovacağız" dedi.

İzmir’in Çiğli ilçesinin Güzeltepe mahallesinde Süleymancılar tarikatının yurt açılmak istediği iddiası üzerine mahallesi sakinleri Sivas Katliamı’nın yıldönümünde, “Mahallemizde tarikat istemiyoruz” sloganlarıyla yurdun önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi’nin (ÇHTM) düzenlediği yürüyüşte avukat Emel Diril, “Suç dosyası kabarık tarikatlar bizim mahallemizde yurt açmaya yelteniyor, yine İzmir Karabağlar’da ise park arazisine kaçak kuran kursu açmaya kalkıyorlar. Bugün ülkemizi karanlığa sürükleyenler, çocuklarımızın başına cemaatleri, tarikatları bela edenler, 93'te bizlere yaşatılan acıdan, kıyımdan beslenerek dinci gericiliği palazlandırmaya devam ediyor” dedi.

Diril, “İktidar eliyle korunan, kollanan cemaatlerin çocukları, gençleri karanlığa boğmasına izin vermeyeceğiz. Mahallelerimize, okullarımıza girerek yoksulluktan yararlanan, kadın düşmanı, çocuk düşmanı tarikatlara sesleniyoruz: Bu mahalleler, bu kentler, bu memleket bizim. Tarikatları, mahallelerimizden de bu ülkeden de hep birlikte kovacağız” ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMANCILAR TARİKATINA AİT YURT OLACAK"

Mahalleliler adına konuşan Ebru Oral ise “Bugün burada mahallemizde açılmak istenen tarikat yurdunu istemediğimiz için bir araya geldik. Bu binanın inşaatı başladığında birden çok söylenti ortaya atıldı. Buranın KYK Yurdu olacağı söylendi. Bir başka söylenti belediye tesisi olacağıydı ve şimdi inşaat neredeyse bitmek üzereyken öğreniyoruz ki burası Süleymancılar tarikatına ait bir yurt olacakmış. Biz mahallemizde çocuğa, kadına, aydınlığa düşman bu zihniyeti istemiyoruz. Çünkü bizim mahallemizin kültüründe kadınlar emekçidirler, çalışır evlerini geçindirirler. O zehirli düşüncelerini mahallemizde örgütlemek istiyorlar biz buna izin vermeyeceğiz. Bu yurdun açılmaması için herkesi bu mücadeleye çağırıyoruz. Bugün yaptığımız eylem bunun bir başlangıcı, bu eylemler devam edecektir. Sözümüz çok net bu gerici, insana düşman yasaklı yapılanmayı mahallemizde istemiyoruz. Bu mahalle bizim, tarikatlara bırakmayacağız” diye konuştu.

Mahalle sakinleri, açılması planlanan yurdun kapısına mühür vurdu.

ÇHTM ve Güzeltepe Mahalle Meclisi sürecin takipçisi olacaklarını, mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirdi.