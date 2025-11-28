Çiğli’de 14 bin 500 metrekarelik yeşil seferberlik

Çiğli Belediyesi, doğa dostu projeleriyle ilçeyi yeşile büründürmeye devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde başlatılan “Çiğli’ye Nefes Olalım” kampanyası, yüzlerce yurttaşın katılımıyla büyük bir fidan dikme seferberliğine dönüştü. Bu anlamlı etkinliğin ardından Kaklıç Mahallesi’nde “Çocuk Hakları Bahçesi” kuruldu.

Çocukların kendi elleriyle diktiği fidanlar, yaşam, sağlık, eğitim ve oyun haklarını simgeleyerek geleceğe umut oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ise ZİÇEV İzmir Şubesi – Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde özel eğitim öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte etik fidanlar dikildi.

Zeytin, kızılçam, mavi servi, kayısı, erik, ıhlamur, limon, portakal ve mandalina gibi farklı türlerde yüzlerce fidan toprakla buluştu. Böylece ilçede toplamda 14 bin 500 metrekarelik alan, yani yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan oluşturularak Çiğli’ye yeni bir nefes kazandırıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, doğayı korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayarak, dikilen her fidanın ilçeye umut, çocuklara ise nefes dolu bir gelecek armağan edeceğini ifade etti.”

ÇOCUK HAKLARI BAHÇESİ

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Kaklıç Mahallesi’nde 4 bin 500 metre karelik araziye “Çocuk Hakları Bahçesi” kuruldu. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, yaşam, sağlık, eğitim ve oyun haklarını simgeleyen zeytin, kayısı, erik, ıhlamur, limon, portakal ve mandalina fidanlarını toprakla buluşturdu.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fidan dikim seferberliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Çiğli’de başlattığımız fidan dikme seferberliği, yalnızca bugünün değil, yarınlarımızın da projesidir. Bizler biliyoruz ki doğa, çocuklarımızın en büyük mirasıdır. Her diktiğimiz fidan, geleceğe nefes, ilçemize umut ve dayanışmanın sembolüdür. Çocuk Hakları Bahçesi ile evlatlarımızın yaşam, sağlık, eğitim ve oyun hakkını somut bir şekilde simgeleyen ağaçlar diktik. Onların elleriyle toprağa kavuşan bu fidanlar, büyüdükçe çocuklarımızın haklarını ve özgürlüklerini hatırlatacak. Biz Çiğli Belediyesi olarak, doğayı korumayı yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve gelecek nesillere borç olarak görüyoruz. Çiğli’nin her mahallesinde, her sokakta yeşilin çoğalması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki daha yeşil bir Çiğli, daha sağlıklı bir toplum ve daha umut dolu bir gelecek demektir.”