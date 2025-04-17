Çiğli’de grev başladı

Çiğli Belediyesi’nin iştiraki olan Çibel A.Ş.’de örgütlü DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 10 No’lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı.

Görüşmelerden sonuç alınamayınca, 17 Nisan itibariyle belediyede çalışan işçiler greve çıktı. Belediye yönetimi en düşük yevmiyeyi 970 TL’den 1.250 TL’ye yükseltmeyi ve en düşük işçi maaşını yan haklar hariç 43.205 TL olarak belirlemeyi teklif etti. Ancak bu teklif sendika tarafından yetersiz bulundu. Belediyede grev pankartları asıldı, çöp toplama başta olmak üzere belediye hizmetleri durduruldu.

Genel-İş Sendikası İzmir 10 No’lu Şube Başkanı Barış Okur, BirGün’e yaptığı açıklamada, toplam 1130 üyelerinin olduğunu belirtti ve “Mevzuat gereği çalışacak yüzde 10 dışında Çiğli’de çalışma olmayacak. 900 civarında üyemiz greve çıktı. Dün gece 00’dan sonra grev pankartımızı asıp 17. gün itibariyle fiili greve çıktık” dedi.

İŞÇİLERDEN KABUL GÖRMEDİ

Belediyenin sunduğu teklifi de aktaran Okur, “Bize sunulan bir önceki teklif yüzde 29’du. Son görüşmelerde yüzde 31’e denk gelen bir teklif sundular. Bu da işçilerden kabul görmedi” diye konuştu.

Okur, taleplerinin net olduğunu vurguladı: “Biz enflasyon altında arkadaşlarımızın ezilmeyeceği bir oranda buluşursak bu sözleşmeyi bitireceğiz. Tabii ki istediğimiz bazı ek maddeler var. Bununla ilgili görüşmeler istediğimiz düzeye gelirse belli bir noktadan sonra işçi arkadaşlarımıza soracağız. İşçi arkadaşlarımızın çoğunluğunun, tamam dediği süreçte de toplu sözleşmemizi imzalayacağız. İşçiler bu konuda olur vermezse grevimiz sürecek.”