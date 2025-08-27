Çiğli’de işçi temsilcileri görevden alındı

Çiğli Belediyesi’nde DİSK/Genel-İş İzmir 10 No’lu Şube’ye bağlı iş yeri temsilcileri İnan Yoldaş Özdem, Bülent Polat, Gencay Günyüz, Mazlum Demir, Gökhan Aslan ve Oktay Ergün görevden alındı. Kararın ardından işçiler, temsilcilerine sahip çıkmak için Genel-İş İzmir Şubesi önünde eylem yaptı. Görevden alınan temsilciler, kendilerine herhangi bir resmî gerekçe sunulmadığını belirterek, asıl nedenin maaşların geç yatırılmasına karşı yapılan ve şube yönetiminin sahiplenmediği eylemler olduğunu söyledi.

Baştemsilci İnan Yoldaş Özdem, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Dün bize görevden alındığımız tebliğ edildi. Genel merkez onayıyla alınmış bir karar ama gerekçe belirtilmiyor. Yazıda hiçbir şey yok. Bize yöneltilen tek suçlama, şubenin çizdiği çerçeveye uymadığımız, eylem planlarımızı onlara sormadan yaptığımız. Oysa biz her zaman bilgilendirme yaptık. ‘Size döneceğiz’ denilmesine rağmen bize hiçbir dönüş yapılmadı” dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özdem şunları dile getirdi: "Maaşlarımız düzenli ödenmiyor, geçinemiyoruz. Bu nedenle işçiler olarak eylemler gerçekleştirdik. Ancak şube yönetimi ne bu eylemlerin arkasında durdu ne de sorunu çözmek için adım attı. Ne disiplin suçu var ne soruşturma… Bütün mesele, işçilerin iradesini ortaya koyan dik duruşumuzdan taviz vermememiz. Bugün görevden alınmış olabiliriz, ama biz yine işçi olarak ekmeğimizin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Burada asıl çiğnenen işçinin iradesidir."

KENDİ BAŞLARINA İŞ YAPTILAR

Genel-İş İzmir 10 No’lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan ise konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Biz bu arkadaşlarla bir araya geldik, şube yönetimi olarak görüştük. Maaşların ödenmemesi halinde nasıl bir yol izleneceğini konuştuk, planlamayı yaptık. Ancak arkadaşlar kendi başlarına eylemler gerçekleştirdi, bize danışmadılar. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Bu durum şube olarak bizi zor durumda bıraktı. Yapılan planlamalara uyulmadığı için disipline sevk edildiler. Durum bundan ibarettir.”