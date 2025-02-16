Çiğli’de sözler tutulmadı: Emekçiler işlerine dönmeyi bekliyor

İlayda SORKU

Çiğli Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl işten çıkarılan emekçilerin bekleyişi sürüyor. Belediye, Ocak ayında işe iade edileceğini söylediği işçileri henüz geri almadı. Sendika ve belediye yönetimi salı günü bir görüşme gerçekleştirecek. İşçiler, toplantıdan olumlu sonuç çıkmazsa yeniden eyleme başlayacaklarını duyurdu.

İşe iadelerini bekleyen işçiler BirGün’e konuştu. Ocak ayında 20 kişilik bir alım olduğunu belirten bir işçi, “Bu 20 kişi içerisinde sadece 2 kişi işten çıkarılan arkadaşlarımızdandı. Şu an hâlâ işe dönmeyi bekleyen 65 arkadaşımız var. Ocak ayında verilen sözler tutulmadı. Hiçbir işçi geri alınmadı, aksine yeni işçiler işe alındı. Bize gelince para yok dediler ama sıfırdan işçi alımına devam ettiler” dedi.

VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN

İşten çıkarılmalarının ardından büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan bir işçi ise şunları kaydetti: “İşimizi bir anda kaybettik. Kredi borcu olan, ev kirasını ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Biz Ocak ayı geldiğinde işimize döneceğimizi düşünerek dişimizi sıktık, dayandık. Ama şimdi görüyoruz ki her şey sadece bizi susturmak için söylenmiş. Sürekli sendikayla görüşüyorlar ama ortada hâlâ net bir çözüm yok. Madem geri almayacaklardı, neden aylarca beklettiler? Bizimle alay mı ediyorlar? Onlar koltuklarında otururken biz burada her gün nasıl geçineceğimizi düşünüyoruz. Belediyeye sesleniyoruz, verdiğiniz sözü tutun.”

EYLEME BAŞLAYACAĞIZ

18 Şubat Salı günü işçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 10 No’lu Şube ile belediye yönetiminin görüşeceğini belirten işçiler, şunları söyledi: “Salı günü bizim için son şans. Eğer bizi yine oyalamaya kalkarlarsa, tekrar eyleme başlamaktan başka çaremiz yok. Bizi görmezden gelemezler.”

Öte yandan DİSK Genel-İş İzmir 10 No’lu Şube Başkanı Barış Okur ise, “Haftaya görüşmeler yapılacak ve durum somutlaşacak. Takipçisi olacağız” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Çiğli Belediyesi’nde 10 Haziran 2024 tarihinde 147 işçi işten çıkarılmıştı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fazla istihdam nedeniyle işten çıkarmaların yapıldığını açıklamıştı. İşçiler, bu karara karşı belediye önünde eyleme başlamıştı. 2 ayı aşkın süren direnişin ardından sendika ve belediye yönetimi anlaşmaya varmış, işçilerin 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla geri alınacağı duyurulmuştu.