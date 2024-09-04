Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti.

Kolivar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.

Mesajı, Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar paylaştı.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun…

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası ve Cihan Kolivar vekili Av.Bilge Çiftçi Kolivar — cihan kolivar (@cihankolivar2) September 4, 2024

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Cihan Kolivar, geçen sen katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

8 gün cezaevinde tutulan Kolivar, avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.