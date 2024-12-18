Cihanda sulh yurtta savaş: AKP belediyeler için çözümden uzak

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iktidarın yerel yönetimler üzerindeki mali baskısına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İktidarın yerel yönetimler üzerinde giderek artan mali baskısına karşı yeni gelir formülleri üretileceğini kaydeden Zeybek, “Yalnızca kurumları değil, seçmeni de cezalandırıyorlar. Yapılandırma yapmak zorundalar” diye konuştu.

Belediyelerin vergi gelirlerinde düşüş olduğu belirten Zeybek, iktidarın belediyelerin içinde bulunduğu mali tablo karşısında uzlaşmadan uzak tavrını da eleştirdi. Zeybek, artan baskılara karşın sosyal belediyecilik hizmetlerinden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

“İKTİDAR ÇÖZÜMDEN UZAK”

CHP’li Zeybek, iktidarın bir yapılandırma hazırlığında olduğunu ancak bunu CHP’li belediyelerin borçlarını tahsil ettikten sonra gündeme getireceğini söyledi. CHP’li belediyelerin AKP döneminden devralınan borçları ödediğini kaydeden Zeybek, SGK borçlarına yönelik bir yapılandırmaya gidilmesi durumunda borçların rahatlıkla ödenebileceğini belirterek iktidarın ise çözümden yana olmadığını dile getirdi. Zeybek, AKP’nin, “CHP’li belediyelerin borçlarını tahsil edelim sonra AKP’li belediyelere yapılandırma getirelim” anlayışı kapsamında hareket etmesi halinde ciddi bir adalet sorununun yaşanacağını belirtti.

“ADALET İSTİYORUZ”

CHP’li belediyelerin, arazi ya da taşınmaz tahsisi yoluyla mahsuplaşma taleplerinin SGK tarafından reddedildiğini dile getiren Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eryaman Stadı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin… Borçlara karşılık devlet, bu stadı mülkiyetine alsın. ABB’den yalnızca 80 milyonluk malı almayı kabul etmişler. Adalet istiyoruz. Borçların ödenmesi için iktidara, ‘Çözümün parçası olun’ çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, meselelerini çözebilmek için bir masa etrafında toplanmalı ve bu sorunlar çözülmeli. Suriye’de tarafları birleştirme gayreti olduğunu iddia eden AKP, içeride ise yerel yönetimlerin sorunları için bir araya gelemiyor.”

KONSER TALİMATI

Zeybek, iktidarın baskısına karşın kültür ve sanat yatırımlarına da devam edileceğini ifade etti. Cumhuriyet Bayramı başta olmak üzere önemli günlerinde coşkuyu yüksek tutma kararlılığında olduklarını kaydeden Zeybek, belediyelere konser maliyetleri için genelge gönderildiğini de anlattı. Belediyelerin, sahne ve dekor için öz kaynakları kullanacağını bildiren Zeybek, “Bazı ilçeler bir araya gelerek ortak etkinlikler yapacak. Yerel sanatçılara ağırlık verilecek” ifadelerini kullandı.