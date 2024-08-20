Cihangir Atölye Sahnesi’nde ücretsiz konservatuvar fırsatı

Kültür Sanat Servisi

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) Konservatuarı’nda yeni dönem başlıyor. Tam burslu konservatuvar eğitimi için başvurular 29 Eylül’e kadar devam edecek. Yetenek sınavı ise 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Giriş sınavına başvurabilmek için en az lise mezunu olmak ve 30 yaşını geçmemiş olmak şartı aranıyor. Adayların gerekli belgeleri CAS’a şahsen teslim etmesi gerekiyor. Öğrencilerden başvuru, kayıt, eğitim süreci ve mezuniyette herhangi bir ücret talep edilmiyor.

3 yıllık eğitimi kapsayan konservatuarda Arzu Gamze Kılınç (Oyunculuk), Berkay Aras Özideş (Şan), Firuze Engin (Tiyatro Tarihi ve Teorsi), Hicran Akın (Dans), Kıvanç Kılınç (Diksiyon), Muhammet Uzuner (Oyunculuk ve Sahne Bilgisi), Oya Yağcı (Metin Analizi) ve Özlem Zeynep Dinsel (Oyunculuk) eğitmenlik yapıyor.